Autorką zwycięskiej pracy jest Sandra z Łodzi, która nie tylko będzie mogła wkrótce zobaczyć własne dzieło w katalogu kart Credit Agricole, ale także zaszaleć w RTV EURO AGD z voucherem o wartości 5000 zł. Następnych 24 szczęśliwców, których projekty również zrobiły wrażenie, otrzymają m.in. smartfony, tablety czy kamery GoPro. Spośród kolejnych 35 wybranych prac, publiczność zagłosowała na 5 najciekawszych kart. Wyniki konkursu i wszystkie zwycięskie karty można zobaczyć na https://konkursmaksymalni.pl/

Bank Credit Agricole dla klientów młodych oferuje Konto dla Ciebie GO! - konto dla nastolatków, od 13 do 18 lat oraz Konto dla Ciebie MOVE! dedykowane klientom pomiędzy 18 a 27 rokiem życia. Prowadzenie Konta dla Ciebie GO! jest zawsze bezwarunkowo bezpłatne, natomiast w przypadku Konta dla Ciebie MOVE! wystarczy jedna transakcja kartą lub BLIKiem w miesiącu aby prowadzenie konta, korzystanie z karty płatniczej oraz wypłata gotówki ze wszystkich bankomatów w Polsce była zupełnie darmowa. Bezpłatne są również wszystkie przelewy Elixir zlecane w serwisie internetowym oraz w aplikacji mobilnej. Każda karta wydana do konta jest kartą wielowalutową, co umożliwia płacenie w PLN, USD, EUR i GBP bez prowizji za przewalutowanie – w ramach środków zgromadzonych na rachunku walutowym. Dodatkowo młodzi klienci mogą zdecydować się na kartę z wybranym wizerunkiem. Z kontem wygodne jest również oszczędzanie podczas codziennych zakupów z CAsaver, z wysoko oprocentowanym Rachunkiem Oszczędzam oraz z rabatami w blisko 10 000 sklepach w największym Klubie Rabatowym w Polsce.

Więcej informacji o kontach dla młodych klientów banku Credit Agricole: https://www.credit-agricole.pl/klienci-indywidualni/konta