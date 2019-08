Nowy Fiat 500L w ofercie Credit Agricole

W tej cenie klient otrzymuje fabrycznie nowy samochód. Fiat 500L City Cross to rodzinny samochód, którym można poruszać się zarówno po mieście, jak i wybrać się na wycieczkę, bez obaw, że zabraknie miejsca na bagaże.

Formalności związane z rejestracją pojazdu w wydziale komunikacji przeprowadza Carefleet, który zapewnia zakup, przechowywanie i sezonową wymianę opon w trakcie trwania umowy. Spółka oferuje również telefoniczne wsparcie i pokrywa koszty okresowych przeglądów technicznych w trakcie trwania umowy.

Czas trwania umowy to 48 miesięcy (4 lata). Po zakończeniu umowy klient może zwrócić samochód lub wykupić go na własność za kwotę wskazaną w umowie. Maksymalny limit kilometrów, które możesz przejechać w trakcie trwania umowy to 80 000 km. Za ewentualne kilometry dodatkowe, przekraczające ten limit, naliczana jest dopłata zgodnie ze stawką ujętą w tabeli opłat i prowizji, która stanowi załącznik do umowy leasingu. Pakiet ubezpieczeń OC i AC jest po stronie klienta. Istnieje jednak możliwość skorzystania z oferty ubezpieczenia dostępnego w Carefleet lub można ubezpieczyć samochód w dowolnym towarzystwie ubezpieczeniowym pod warunkiem, że polisa będzie zawierała wymagany zakres ochrony. Plusem ubezpieczenia za pośrednictwem Carefleet jest koordynacja likwidacji szkód, którą zajmuje się spółka, naprawa po szkodzie bez konieczności dopłacania VAT oraz bezgotówkowe rozliczenie kosztów naprawy.

Oferta jest dostępna na stronie: https://formularz.credit-agricole.pl/lead?lid=248531

Carefleet S.A. należy do Grupy Crédit Agricole, jednej z większych grup bankowych w Europie. Daje to gwarancję stabilności finansowej firmy i oferowanych usług. Firma Carefleet S.A. od 15 lat specjalizuje się w rozwiązaniach z zakresu finansowania i zarządzania firmowymi flotami pojazdów.