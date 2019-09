Oglądasz telewizję? Otwórz rachunek w Credit Agricole

Właśnie rusza druga edycja promocji „Włącz korzyści nc+”. Do końca grudnia wszyscy abonenci platformy nc+, którzy otworzą rachunek osobisty w Credit Agricole, mogą dostać od banku aż do 460 zł premii. Pierwsze 100 zł można otrzymać już po pierwszym miesiącu od otwarcia konta, o ile zasilone zostanie ono kwotą co najmniej 1000 zł. Taki miesięczny wpływ, a także opłacanie abonamentu nc+ z nowo otwartego rachunku, umożliwia uzyskanie kolejnego benefitu: bank zwróci co miesiąc klientowi 50 proc. opłaty za rachunek nc+ (nie więcej niż 30 zł miesięcznie).

W promocyjnej ofercie można otworzyć jedno z dwóch kont Credit Agricole: Konto dla Ciebie lub Konto dla Ciebie VIP. Korzystanie z rachunków jest bezpłatnie pod warunkiem, że klienci regularnie będą zasilać je kwotą co najmniej 1000 zł oraz dokonają co najmniej jednej transakcji w miesiącu przy użyciu karty płatniczej lub BLIK.

Oferta jest skierowana do nowych i obecnych klientów nc+, którzy opłacają abonament lub korzystają z oferty na kartę. Aby skorzystać ze specjalnej oferty banku należy odwiedzić dowolną placówkę Credit Agricole i otworzyć konto. Przy otwieraniu konta należy podać numer rachunku nc+, na który klient wpłaca opłatę abonamentową lub zasila konto pre-paid.

To nie koniec atrakcji dla klientów. Operator nc+ przygotował także nową ofertę tylko dla klientów Credit Agricole. Po okazaniu ulotki ze specjalnym kodem (którą można dostać w placówce banku) klient może zaoszczędzić kolejne 360 zł: dostanie za darmo dekoder 4K na okres 24 miesięcy (standardowo płaci się za wypożyczenie 15 zł miesięcznie), a także komórkowy abonament dla przenoszących numer do NC+ na 12 miesięcy za pół ceny – czyli 9,90 zł miesięcznie.

Szczegóły aktualnych promocji można znaleźć na stronie www.credit-agricole.pl/ofertancplus.