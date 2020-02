Bank Credit Agricole rozpoczyna kampanię edukacyjną #mniejplastiku

#mniejplastiku - pod takim hasłem bank Credit Agricole rozpoczyna szeroko zakrojoną kampanię edukacyjną na temat zaśmiecania środowiska naturalnego odpadami z tworzyw sztucznych. W Internecie ruszyła strona www.mniejplastiku.pl z praktycznymi informacjami, co każdy z nas może zrobić by zmniejszyć ilość plastikowych odpadów. Bank uruchomił także cykl edukacyjnych podcastów - czyli audycji do słuchania w Internecie.