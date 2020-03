Credit Agricole zachęca do pomagania seniorom w bezpiecznym bankowaniu

Pozostanie w domu to warunek konieczny, żeby zminimalizować ryzyko zarażenia się koronawirusem. Apeluje się o to przede wszystkim do seniorów, którzy są najbardziej narażeni na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby. Trudno jednak zostać w domu, gdy lodówka jest pusta, leki się kończą, a rachunki zwykle opłaca się na poczcie.

W większości przypadków odpowiedzią na te problemy jest Internet. Z roku na rok liczba seniorów aktywnych w sieci rośnie. Jednak wciąż połowa z nich nigdy z niego nie korzystała. Ale okres kwarantanny to dobra okazja, żeby to zmienić.

- Siedząc w domu można zadzwonić do bliskich i porozmawiać o tym, jak zrobić zakupy albo zapłacić rachunki przy użyciu komputera czy smartfona. Seniorom warto przypominać, że większość codziennych spraw można załatwić bez ruszania się z pokoju – przekonuje Agnieszka Gorzkowicz z Biura Komunikacji Korporacyjnej Credit Agricole.

Bankowość elektroniczna jest bardzo prosta i wygodna. Jednak ktoś, kto nigdy z niej nie korzystał, potrzebuje przewodnika. To doskonała okazja dla wnuków, żeby pokazać dziadkom świat Internetu i nauczyć ich korzystania z banku w domu.

- Warto zacząć od założenia rachunku bankowego, bo wielu seniorów z niego nie korzysta. W Credit Agricole można to zrobić za pomocą specjalnej aplikacji na telefon CA24 Otwórz Konto, bez konieczności spotykania się z doradcą i podpisywania papierowej wersji umowy – przekonuje Agnieszka Gorzkowicz.

Nawet jeśli seniorzy mają już konto bankowe, nie wszyscy wiedzą, jakie daje możliwości. Dlatego warto pokazać im takie funkcje jak: wykonywanie przelewu, ustawianie stałego zlecenia, zakładanie lokaty, czy zaciąganie kredytu. Wszystko zdalnie – przez Internet.

Koniecznie trzeba też przypominać o podstawowych zasadach cyber-bezpieczeństwa: nie klikamy w podejrzane linki, regularnie zmieniamy hasło dostępowe do e-banku i pamiętamy, że bank nigdy nie prosi klienta o podawanie poufnych informacji przez telefon czy e-mail.

- Niestety nawet tak wyjątkowa sytuacja, jak stan epidemii nie powstrzymuje oszustów przed działaniem. Dlatego korzystając z bankowości internetowej i mobilnej zawsze trzeba być czujnym i stosować reguły, które pozwolą uchronić się przed utratą pieniędzy – przypomina Agnieszka Gorzkowicz.