Grupa Credit Agricole wspiera szpital zakaźny we Wrocławiu

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny przy ul. Koszarowej we Wrocławiu, który na czas walki z pandemią koronawirusa stał się szpitalem zakaźnym – jednoimiennym, jest wiodącym na Dolnym Śląsku ośrodkiem leczenia chorób zakaźnych. To do niego trafiają z całego regionu pacjenci zakażeni koronawirusem. Jak w wielu innych szpitalach, także i w tym brakuje specjalistycznego sprzętu oraz podstawowych środków ochrony dla personelu medycznego.

Aby uzupełnić te braki, spółki Grupy Credit Agricole postanowiły przyłączyć się do zbiórki #graMYdlaKOSZAROWEJ, zorganizowanej przez klub siatkarski KFC Gwardia Wrocław we współpracy z innymi wrocławskimi klubami sportowymi. Zbiórka prowadzona jest za zgodą dyrektora naczelnego szpitala przy ul. Koszarowej Janusza Jerzaka i pod patronatem prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka.

- Jesteśmy grupą spółek wywodzących się z Wrocławia i dlatego uznaliśmy, że wsparcie lokalnego centrum walki z epidemią koronawirusa będzie najbardziej efektywne. Choroba w każdej chwili może dotknąć każdego z nas. A od jakości wyposażenia tej placówki w dużej mierze zależy skuteczność leczenia. Nasze wsparcie dla szpitala jest więc wyrazem wsparcia dla całej społeczności Wrocławia i Dolnego Śląska - mówi Jean-Bernard Mas, Senior Country Officer Grupy Credit Agricole w Polsce.

W porozumieniu z dyrekcją szpitala, Grupa Credit Agricole sfinansuje zakup 42 pomp infuzyjnych - urządzeń stosowanych do ciągłego lub cyklicznego, dokładnego dawkowania leków. Pompy te będą wykorzystywane przede wszystkim na stanowiskach respiratorowych na oddziale intensywnej opieki medycznej.

Oprócz przekazania publicznej darowizny, bank i pozostałe spółki grupy, zachęcają swoich pracowników, a także wszystkich mieszkańców Wrocławia i Dolnego Śląska, do prywatnych datków na rzecz szpitala. Wpłat dokonywać tutaj: www.zrzutka.pl/gramydlakoszarowej

Zbiórka prowadzona jest do 11 kwietnia.

Oprócz Credit Agricole, EFL, CA Ubezpieczenia i Amundi Polska, darowizny dla szpitala w ramach akcji #graMYdlaKOSZAROWEJ przekazały również firmy: RAWLPLUG, Grupa Impel, TEAM, Kruk.