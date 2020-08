Booksy to nowa, ale błyskawicznie zyskująca popularność aplikacja na smartfony, która umożliwia umawianie na wizytę u fryzjera czy kosmetyczki, a od niedawna także w… banku. Wystarczy pobrać aplikację na swój telefon, a potem samodzielnie, trzema kliknięciami wybrać oddział w którym chcemy umówić wizytę, a także datę i godzinę spotkania. Nie trzeba nigdzie dzwonić, ani prosić nikogo o pomoc. No, i nie trzeba czekać w kolejce.

- Cały czas rozwijamy nasze kanały bankowości zdalnej i zachęcamy klientów do korzystania z banku przez Internet lub telefon. Ale słuchamy także tych, którzy, którzy potrzebują bezpośredniego kontaktu z doradcą w placówce. Wychodząc naprzeciw takim potrzebom nawiązaliśmy współpracę z dostawcą aplikacji Booksy. Myślę, że to świetnie ułatwi załatwianie spraw w naszym banku – mówi Damian Ragan, wiceprezes Credit Agricole.

Aplikacja umożliwia wybranie konkretnego oddziału banku, w którym klient chciałby się umówić. Na początek systemem rezerwacyjnym Booksy objętych będzie 108 placówek Credit Agricole, ale już w 2021 roku umawianie spotkań przez aplikację dostępne będzie we wszystkich placówkach w Polsce.

- Dzięki umawianiu spotkań na konkretne godziny, nasi doradcy będą mieć więcej czasu dla klientów i będą mogli przygotować dla nich lepsze oferty. Nie zapominajmy też o aspekcie bezpieczeństwa sanitarnego: rezerwacja pozwala skrócić do minimum czas oczekiwania w oddziale na spotkanie z doradcą, a więc i zmniejsza ryzyko zarażenia się koronawirusem – przekonuje Damian Ragan.



- Polski sektor finansowy jest wyjątkowo aktywny we wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań, które są korzystne dla klientów. Credit Agricole to kolejna ważna instytucja, która dostrzegła potrzebę jeszcze bardziej pro-klienckiego podejścia. Klienci lubią być traktowani indywidualnie i priorytetowo, a dziś dodatkowo bardziej dbają o swoje bezpieczeństwo. Chcemy we współpracy z bankiem maksymalnie uprościć proces umawiania się na wizytę mając na względnie komfort i wygodę – komentuje Łukasz Szymak, Country Manager Booksy w Polsce.