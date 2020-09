Credit Agricole włącza się do gry ze specjalną ofertą dla graczy

Branża cyfrowej rozrywki, w tym sektor gier komputerowych, jest jedną z nielicznych, która nie odczuła skutków trwającej pandemii koronawirusa. Wręcz przeciwnie - ludzie spędzają dużo czasu w domu, mają więcej wolnego czasu i częściej sięgają po gry. Liczba aktywnych graczy ciągle więc rośnie, co potwierdzają wyniki platform gamingowych notujących rekordową aktywność graczy. Jednocześnie widoczny jest też duży wzrost pobrań mobilnych.

Pasjonaci gier zasługują na wyjątkowe traktowanie. Dlatego, we współpracy z Mastercard, przygotowaliśmy dla nich specjalną ofertę, w której mogą zyskać nawet 150 zł oraz karty debetowe z wizerunkami inspirowanymi kultowymi grami – mówi Marcin Jagodziński, dyrektor Departamentu Zarządzania Segmentami w Credit Agricole.

Za założenie Konta dla Ciebie w jednym z czterech pakietów i zamówienie dowolnej karty Mastercard do konta, klienci otrzymają kupon na półroczny abonament na usługę G2A PLUS, dzięki której bezpłatnie odbiorą sześć gier komputerowych i będą mogli kupować produkty na platformie G2A.COM ze zniżką do 10%. Natomiast jeśli przez kolejne 3 miesiące wykonają co miesiąc co najmniej 5 transakcji kartą i minimum raz zalogują się do serwisu internetowego CA24 eBank lub aplikacji CA24 Mobile, dostaną kupon o wartości 100 zł na zakupy online w Empiku. Promocja jest dostępna w placówkach, telefonicznie w Contact Center i przez formularz internetowy.

Z myślą o pasjonatach gier Credit Agricole wprowadził też 11 nowych wizerunków kart do konta. Obecnie bank oferuje już więc klientom prawie 100 wizerunków kart do wyboru. Do 30 listopada posiadacze Konta dla Ciebie GO! i MOVE! mogą bezpłatnie wyrobić kartę z dowolnym wizerunkiem.

Pragniemy wzbogacać doświadczenia graczy o bezcenne wartości, skrojone idealnie dla nich. Świat gamingu nie jest jednorodny i różni się w zależności od gry. Dlatego wspólnie z Credit Agricole staramy się najpierw dobrze poznać grupę, do której kierujemy nasz wspólny produkt, aby móc stworzyć go w wyjątkowy i odpowiedni dla niej sposób. Dzięki tej specjalnie skrojonej ofercie, mamy nadzieję zapewnić graczom korzystającym z platformy G2A PLUS jeszcze bardziej ekscytujące chwile - mówi Bartosz Ciołkowski, dyrektor generalny na Polskę, Czechy i Słowację w Mastercard Europe.

Dodatkowo klienci, którzy skorzystają z promocji mogą liczyć na specjalne zniżki w Klubie Rabatowym: 10 proc. rabatu na biurka komputerowe w ULTRADESK, do 150 zł rabatu na wybrane laptopy oraz do 45 proc. rabatu na wybrane akcesoria dla graczy w RTV EURO AGD.

Dla klientów, którzy zdecydują się na założenie konta w placówce, bank wprowadził też możliwość rezerwowania terminu spotkania z doradcą przez platformę Booksy. Usługa jest obecnie dostępna w 108 placówkach Credit Agricole.