Grupa Crédit Agricole w Polsce zachęca do przerzucenia się na dwa kółka

Celem Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu organizowanego rokrocznie przez Komisję Europejską jest przekonanie Europejczyków do „zielonych” form transportu: publicznego, rowerowego i pieszego. Wszystko z myślą o zdrowiu i środowisku.

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu to przede wszystkim okazja do działania dla samorządowców i organizacji pozarządowych. Komisja Europejska zachęca ich do promowania przyjaznych środowisku sposobów przemieszczania się oraz inwestowania w niezbędną infrastrukturę. Od 16 do 22 września odbywa się też wiele imprez związanych z ideą zrównoważonego transportu: rajdy piesze i rowerowe, wystawy i konferencje. Na koniec – 22 września – przypada Międzynarodowy Dzień Bez Samochodu. Polacy mogą w ten dzień bezpłatnie korzystać z komunikacji miejskiej. Hasłem tegorocznego Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu jest „Zero-emission mobility for all” [„Zeroemisyjny transport dla wszystkich”]. Od kilku lat w obchody Tygodnia aktywnie angażują się też przedstawiciele biznesu.

Idea zrównoważonego transportu jest bardzo bliska również spółkom grupy Crédit Agricole w Polsce: bankowi Credit Agricole, Europejskiemu Funduszowi Leasingowemu, CA Ubezpieczenia i Amundi Polska TFI.

- Od dawna promujemy korzystanie z rowerów. Pracownicy mogą korzystać z podziemnego parkingu rowerowego, stojaków naziemnych, szatni oraz pryszniców. Na właścicieli hulajnóg elektrycznych czekają na miejscu ładowarki. Pracownicy, którzy nie mają własnych rowerów mogą skorzystać z pobliskich stacji rowerów miejskich lub bezpłatnie wypożyczyć rower nawet na 3 dni. Lokalizacja budynków centrali (Business Garden Wrocław i Warszawa) zapewnia nam również wygodny dostęp do środków transportu publicznego (dworca kolejowego, przystanków tramwajowych i autobusowych) – podkreśla Marek Mazur, dyrektor Biura Administracji i Bezpieczeństwa Fizycznego w grupie Crédit Agricole.

A co grupa proponuje pracownikom, którzy jednak muszą poruszać się samochodami służbowymi? - Zgodnie z nową polityką samochodową, w przyszłym roku planujemy wprowadzić do naszej floty pojazdy niskoemisyjne, hybrydowe, a nawet elektryczne. Chcemy też rozwijać flotę carpoolową, czyli złożoną z tzw. samochodów współdzielonych – dodaje Marek Mazur. Pracowników, którzy dojeżdżają do pracy własnymi samochodami, spółki grupy zachęcają natomiast do zapoznania się z zasadami ekojazdy. To nie tylko ukłon w stronę środowiska naturalnego, ale też portfela.

Z okazji Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu, spółki grupy Crédit Agricole w Polsce przygotowały dla swoich pracowników wiele atrakcji. Przede wszystkim pracownicy mogą wziąć udział w przeglądach rowerów, podczas których serwisanci sprawdzą ogólny stan roweru i naprawią usterki. Ponadto pracownicy mogą dołączyć do sportowego wyzwania PowerON: Wykręć lub wybiegaj/wychodź kilometry realizowanego w aplikacji Endomondo. Organizatorzy zapraszają do udziału wszystkich, którzy będą pokonywać drogę do pracy na rowerach, hulajnogach, rolkach, czy nartorolkach, ale również tych, którzy planują zbierać kilometry biegając, chodząc, wędrując lub uprawiając nordic walking. Najaktywniejsze osoby zostaną wyróżnione za pokonanie największej liczby kilometrów.

Dodatkowo pracownicy mogą korzystać ze zniżek na zakup hulajnóg elektrycznych, rowerów i samochodu z napędem hybrydowym. Na niektóre zniżki mogą liczyć też klienci. Posiadacze kart Credit Agricole skorzystają z 5 proc. rabatu na rowery i akcesoria rowerowe w sklepie rowerowym Góral. Natomiast w sklepach stacjonarnych Martes Sport dostępny jest rabat 10 proc. na cały asortyment z wyłączeniem nart, butów narciarskich i rowerów. Szczegóły na stronie Klubu Rabatowego: www.klubrabatowy.pl.

Jeżeli pracownicy lub klienci wolą kupić rower na raty, bank we współpracy z LINK4 przygotował specjalną ofertę dostępną u partnerów handlowych Credit Agricole. Każdy, kto zakup roweru sfinansuje kredytem ratalnym banku Credit Agricole, może otrzymać ubezpieczenie od kradzieży swojego sprzętu w LINK4 na cały rok, bez ponoszenia dodatkowych opłat. Oferta dotyczy każdego roweru zakupionego w sprzedaży ratalnej, niezależnie od jego ceny, i jest ważna do końca roku. Więcej informacji na stronie www banku TUTAJ.