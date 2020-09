1 mld zł w sprzedaży ubezpieczeń inwestycyjnych w Credit Agricole

Pierwszą subskrypcję ubezpieczenia z elementem inwestycyjnym bank uruchomił 7 marca 2011 roku – była to oferta EUROpejski Zysk, bazująca na relacji kursu euro do złotego. Od tego czasu bank zaoferował swoim klientom aż 24 edycje ubezpieczeń na życie z UFK. Wszystkie z nich to produkty średnioterminowe, dlatego 18 z nich nadal jest aktywnych.

- Ubezpieczenia inwestycyjne dostarczane nam przez Credit Agricole Life Insurance Europe stały się ważnym elementem naszej oferty oszczędnościowo-inwestycyjnej. Aktualne środowisko niskich stóp procentowych to wyzwanie dla tworzenia tego typu produktów, ale widzimy duże zainteresowanie ze strony klientów, więc stale wprowadzamy do naszej oferty coś nowego – mówi Mieczysław Putkowski, dyrektor Departamentu Produktów Ubezpieczeniowych i Inwestycyjnych.

- Przed nami kolejne edycje ubezpieczeń inwestycyjnych. Chcemy proponować naszym klientom najlepsze produkty oparte o akcje spółek odpowiedzialnych społecznie i dbających o środowisko naturalne. Jako bank, który słucha swoich klientów, wychodzimy w ten sposób naprzeciw ich oczekiwaniom – mówi Jędrzej Marciniak, wiceprezes Credit Agricole.

Ubezpieczenia inwestycyjne (nazywane „produktami strukturyzowanymi”) łączą w sobie część bezpieczną i część ryzykowną. Dzięki takiej konstrukcji zapewniają ochronę kapitału i jednocześnie dają możliwość uzyskania ponadprzeciętnego zysku. Ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym w ofercie Credit Agricole, to efekt synergicznej współpracy banku oraz Credit Agricole Life Insurance Europe S.A. Oddział w Polsce (CALIE).

28 września bank rozpocznie przyjmowanie zapisów na subskrypcję nowego produktu strukturyzowanego: „Zielona Planeta”. Oparty o indeks Euronext Green Planet Decrement, obejmuje akcje 50 spółek z Europy wyróżniających się pod względem swojej efektywności środowiskowej.