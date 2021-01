#GórskaOdyseja to wyjątkowa akcja edukacyjno-ekologiczna. Marsz górskimi szlakami wzdłuż południowej granicy Polski: od Ustrzyk Górnych do Świeradowa Zdrój – połączony będzie ze sprzątaniem szlaków i edukowaniem turystów. Trasa podzielona jest na 10 etapów. W wybrany weekend w miesiącu grupa wolontariuszy pod przewodnictwem ekologa i podróżnika Dominika Dobrowolskiego pokona każdorazowo ok. 70 km.

Akcja ma na celu przede wszystkim zwrócenie uwagi na problem śmieci pozostawianych w górach przez turystów. Od wiosny do jesieni planowane też są akcje sprzątania szlaków. W 2019 r. tylko na terenach zarządzanych przez Lasy Państwowe, przez które przejdzie „Górska Odyseja”, leśnicy musieli wydać ponad 3 mln zł na wywiezienie zebranych w lesie śmieci. Wszystkim etapom wędrówki będą towarzyszyć ekologiczne webinary i prelekcje dla lokalnych społeczności oraz dzieci w szkołach.

Rzecznik banku Credit Agricole, Przemysław Przybylski zwraca uwagę, że dzień startu akcji został wybrany nieprzypadkowo. 23 stycznia przypada bowiem Dzień bez opakowań foliowych.

– Chcemy wykorzystać ten dzień, a także całą naszą akcje jako pretekst do zwrócenia uwagi na to, że śmieci w lesie, czy w górach są problemem, który dotyczy nas wszystkich i wszyscy musimy się poczuć za nie odpowiedzialni. „Górska Odyseja” ma na celu uświadomienie, jak bardzo potrzebna jest nam odpowiedzialna turystyka. Nie trzeba robić wielkich rzeczy. Na początek wystarczy nie śmiecić, segregować odpady i wyrzucać je do odpowiednich pojemników po zejściu z gór - przekonuje Przybylski.

Marszowi towarzyszyć będzie plenerowa wystawa „Górska Odyseja”. Można na niej zobaczyć artystyczne zdjęcia śmieci, pozbieranych podczas zeszłorocznej akcji #BałtyckaOdyseja. Treść wystawy zwraca uwagę na skalę i przyczyny zanieczyszczeń oraz pokazuje w jaki sposób każdy człowiek może przyczynić się do zmniejszenia ilości plastikowych odpadów w środowisku. Wystawę będzie można oglądać m.in. w Rzeszowie, Krośnie, Jaśle, Nowym Sączu, Oświęcimiu, Katowicach, Zabrzu.

- Pokazujemy wystawę, która może otworzyć ludziom oczy, bo to my – ludzie – zaśmiecamy i niszczymy planetę. Śmiecenie zarówno w górach, jak i w każdym innym miejscu jest bardzo negatywnym zjawiskiem. Szkodzimy przyrodzie, a jednocześnie często marnujemy materiał, który można powtórnie wykorzystać. Wierzę, że ludzie mogą świadomie wędrować po górach i zostawiać na szlakach jedynie ślad swojej stopy – mówi ekolog Dominik Dobrowolski.

Górską Odyseję organizują wspólnie Dominik Dobrowolski i bank Credit Agricole wraz z EFL, który w tym roku obchodzi jubileusz 30-lecia i z tej okazji posadzi 30 tys. drzew na Warmii. Patronat nad akcją objął dyrektor generalny Lasów Państwowych oraz stowarzyszenie Program Czysta Polska.

- Śmieci w lasach to nie tylko przykry widok, ale też realne zagrożenie dla przyrody. Jedna plastikowa butelka może stać się pułapką dla setek owadów. Na uprzątanie takich drobnych przedmiotów, ale też gabarytów, odpadów po remontach, niebezpiecznych substancji czy zepsutej żywności wydajemy corocznie około 20 mln zł, wywożąc z lasów górę śmieci, która wypełniłaby blisko 1000 wagonów kolejowych – mówi Andrzej Konieczny, dyrektor generalny Lasów Państwowych. – Dlatego każda akcja zwracająca uwagę na groźny problem odpadów w środowisku, zwłaszcza plastikowych, oraz na potrzebę powrotu do naturalnych materiałów i zdrowego życia, jest krokiem w dobrą stronę. Uczestnicy „Górskiej Odysei” zrobią 700 km takich kroków. Będziemy ich wspierać na trasie!

- Górska Odyseja to wspaniała ekologiczna inicjatywa, która wpisuje się ideę i działania Stowarzyszenia Program Czysta Polska. Zwraca uwagę na zagrożenia dla środowiska górskiego związane z zaśmieceniem szlaków przez porzucone śmieci. Niezwykle ważne jest edukowanie społeczeństwa w zakresie świadomych nawyków turystycznych. Wszystko po to byśmy nadal za kilka, kilkanaście lat mogli cieszyć się naszymi pięknymi, polskimi górami – mówi Stanisław Janowski, prezes stowarzyszenia Program Czysta Polska.

W 2020 r. Credit Agricole wraz z Dominikiem Dobrowolskim zorganizowali bliźniaczą akcję „Bałtycka Odyseja”. Podczas 550 km marszu wzdłuż polskiego wybrzeża wolontariusze z całej Polski posprzątali plaże od Świnoujścia po Piaski na Mierzei Wiślanej, a także zwracali uwagę na problem plastikowych śmieci w wodzie.