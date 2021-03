„Bałtycka Odyseja” najlepszą akcją ekologiczną w Polsce

W 8. edycji plebiscytu zgłoszonych zostało ponad 150 projektów z całej Polski. Zwycięzców wybierali internauci w powszechnym głosowaniu. Akcja „Bałtycka Odyseja” zdobyła najwięcej głosów i bezapelacyjnie wygrała w kategorii „Partnerstwo” (inicjatywy realizowane przez organizacje lub aktywistów ekologicznych we współpracy z organizacjami biznesowymi).

– Przede wszystkim dziękuję wszystkim, którzy uczestniczyli w akcji. Dziękuję za wszystkie głosy. Cieszę się z wygranej, ale nie cieszę, że wciąż śmiecimy, zatruwamy nasze rzeki, jeziora i Bałtyk. Nie cieszę, że producenci opakowań nie ponoszą odpowiedzialności za swoje śmieci, które trafiają na rynek. Choć nie są to moje śmieci, ale to jest moja planeta, zatem zawsze możecie na mnie liczyć, abym dalej sprzątał i edukował. I może na koniec, tak symbolicznie: wygraliśmy w kategorii partnerstwo, to znaczy, że możemy skutecznie ochronić świat przed zniszczeniem tylko w partnerstwie, tylko razem. Musimy o tym pamiętać, że tylko wspólne działania pomogą ochronić wspólne dobro, jakimi są morza i oceany świata – mówi ekolog i podróżnik Dominik Dobrowolski.

– To dla nas wielkie wyróżnienie, za które bardzo dziękujemy. Miło nam tym bardziej, że tytuł najlepszej ekologicznej inicjatywy zdobywamy dzięki głosom zwykłych ludzi, do których kierujemy przekaz naszych akcji. Wszyscy jedziemy na tym samym wózku i im więcej osób będzie angażować się w tego typu przedsięwzięcia i zmieniać swój styl życia na bardziej ekologiczny, tym łatwiej będzie nam się wspólnie żyło na tej naszej małej planecie – podkreśla Przemysław Przybylski, dyrektor Biura Komunikacji Korporacyjnej w Credit Agricole, odpowiedzialny za koordynację działań CSR.

Akcja „Bałtycka Odyseja” jest częścią kampanii edukacyjnej #MniejPlastiku realizowanej przez bank Credit Agricole i EFL od stycznia 2020 r. W ramach akcji grupy wolontariuszy przemaszerowały ponad 500 km po plażach wzdłuż całego polskiego wybrzeża – od Świnoujścia do Piasków na Mierzei Wiślanej. Celem akcji było zwrócenie uwagi na problem zaśmiecania plastikowymi odpadami mórz i oceanów.

Pomysłodawcą i koordynatorem akcji był znany ekolog i podróżnik Dominik Dobrowolski, do którego na trasie marszu dołączyło kilka tysięcy wolontariuszek i wolontariuszy z całej Polski. W ramach akcji powstało 12 edukacyjnych filmów oraz plenerowa wystawa zdjęć „skarbów Bałtyku”, czyli śmieci zebranych na polskich plażach.

Kontynuacją akcji „Bałtycka Odyseja” jest realizowana w tym roku siostrzana akcja „Górska Odyseja”. Wolontariuszki i wolontariusze razem z Dominikiem Dobrowolskim maszerują szlakami Karpat i Sudetów. Cała trasa od Ustrzyk Górnych w Bieszczadach do Świeradowa Zdroju w Górach Izerskich liczy ponad 700 km i podzielona została na 10 etapów. Akcja zakończy się w październiku. Wszyscy mogą dołączyć, by chronić góry i lasy przed zaśmieceniem. Szczegóły: https://www.facebook.com/GorskaOdyseja. Więcej szczegółów na temat obu inicjatyw znaleźć można na stronie www.mniejplastiku.pl.