Kampania #mniejplastiku wyróżniona w konkursie Instytucja Roku

Kampania #mniejplastiku, to pierwszy w Polsce projekt edukacyjny, którego celem jest walka z odpadami tworzyw sztucznych zanieczyszczających środowisko, szczególnie środowisko wodne. Bank Credit Agricole i EFL, we współpracy z ekologiem i podróżnikiem Dominikiem Dobrowolskim, podejmują różnorodne inicjatywy na rzecz upowszechniania wiedzy o szkodliwości plastikowych odpadów dla środowiska i o sposobach na ograniczanie ilości powstających odpadów. A jednocześnie popularyzują rozwiązania służące wykorzystywaniu cennych odpadów z tworzyw w procesie recyklingu.

W 2020 r. w ramach kampanii zrealizowana została m.in. akcja Bałtycka Odyseja, czyli wielkie sprzątanie plaż wzdłuż całego polskiego wybrzeża. W ciągu 10 miesięcy wolontariusze z całej Polski przemaszerowali ponad 550 km, od Świnoujścia do Krynicy Morskiej i zebrali ponad 1,5 tony plastikowych opadów. Akcji towarzyszyła plenerowa wystawa zdjęć najciekawszych śmieci znalezionych na plaży, a także edukacyjne webinary i spotkania w lokalnych szkołach oraz cykl podcastów pod tytułem #mniejplastiku. W 2021 r. realizowana jest siostrzana akcja #GórskaOdyseja, której patronują Lasy Państwowe oraz stowarzyszenie Program Czysta Polska.

- Warto pamiętać, że 80 proc. odpadów znajdowanych w wodzie pochodzi z lądu. Zatem zmiany musimy zacząć od siebie samych. To nie wymaga wielkiego wysiłku. Wystarczy wdrożyć w swoje codzienne zwyczaje kilka prostych zasad, które pomagają ograniczać wytwarzanie zbędnych odpadów – radzi Dominik Dobrowolski.

Aby żyć w stylu non-plastik wystarczy kupować tylko to, czego naprawdę potrzebujemy i rezygnować ze zbędnych opakowań. Zamiast jednorazówek lepiej używać przedmiotów wielokrotnego użytku i naprawiać je, gdy się zepsują. Warto przykładać się także do porządnego segregowania śmieci - dzięki temu można odzyskiwać i ponownie przetwarzać wiele przydatnych surowców.

- Nadmiar plastikowych śmieci jest dziś jedną z głównych przyczyn degradacji środowiska naturalnego na Ziemi. Co minutę do mórz i oceanów na całym świecie trafia ponad 20 ton plastikowych odpadów. Jeśli nie podejmiemy realnych kroków zmierzających do ograniczenia ilości odpadów, do 2050 roku w morzach i oceanach będzie więcej plastiku niż ryb – ostrzega Przemysław Przybylski, dyrektor Biura Komunikacji Korporacyjnej Credit Agricole. - Zachęcam do zaglądania na naszą stronę mniejplastiku.pl i dołączania do naszych akcji. Działając wspólnie możemy osiągnąć wielkie efekty – dodaje.

Łącznie do konkursu Instytucja Roku zgłoszonych zostało 37 projektów realizowanych przez 17 banków. Wyróżnienia otrzymało 9 projektów. Kampania #mniejplastiku jest jedynym wyróżnionym projektem realizowanym na rzecz ochrony środowiska.