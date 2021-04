Tony plastiku: Podsiadło i Pietrucha nagrywają przebój na instrumentach z plastikowych śmieci

Czy z plastikowego śmiecia można zrobić instrument i nagrać nim przebój? Jeśli w swoje ręce weźmie go Dawid Podsiadło, to takie cuda się zdarzają... Obejrzyj, jak powstawała muzyka do najnowszej reklamy Credit Agricole.