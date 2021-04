Działania Credit Agricole docenione przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu

W 19. edycji Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” wśród przykładów dobrych praktyk polskiego biznesu widnieje 21 inicjatyw zgłoszonych przez Credit Agricole. Pięć z nich to nowe działania podjęte w 2020 r. Bank skoncentrował się na realizacji zobowiązania zawartego w swojej strategii biznesowej – zaangażowania na rzecz społeczeństwa i środowiska na co dzień. W publikacji zaakcentowana została kampania edukacyjna #mniejplastiku, która zwraca uwagę na nadmiar tworzyw sztucznych w środowisku. Z ekologicznych działań wyróżniono także akcję „Bałtycka Odyseja” - 500 km marsz po polskim wybrzeżu połączony ze sprzątaniem plaż i działaniami edukacyjnymi. Nowe praktyki to także: wsparcie seniorów w czasie pandemii – skoncentrowanym na podniesieniu ich kompetencji cyfrowych, działania na rzecz zrównoważonego transportu oraz projekt „Power of Sharing” – rozwój wolontariatu pracowniczego.

- Biznes musi być odpowiedzialny. Za ludzi, którzy nas otaczają i za środowisko, w którym wszyscy żyjemy. W Credit Agricole ekologiczne i społeczne zaangażowanie jest częścią naszego biznesowego DNA i mamy je wpisane do strategii. Ale przede wszystkim uważnie słuchamy i reagujemy na potrzeby naszych interesariuszy. To bardzo cenne, że te inicjatywy są zauważane i doceniane przez ekspertów – mówi Przemysław Przybylski, rzecznik prasowy banku Credit Agricole – Jako bank zaangażowany społecznie jesteśmy blisko spraw ważnych dla naszych pracowników i klientów. Zwracamy uwagę na problem nadmiaru plastiku, budujemy kulturę na różnorodności, wspieramy środowisko osób niesłyszących. Chcemy być bankiem nie tylko przyjaznym dla klientów i natury, ale także dla naszych pracowników i wytrwale idziemy w tym kierunku.

Wśród opisanych przedsięwzięć, które bank realizuje konsekwentnie od lat znajdziemy m.in. działania strategiczne: „Zamieniam się w słuch” na rzecz osób z problemami słuchu; Diversity Power, rozwijający wrażliwość na różnorodność. W raporcie ujęto także wewnętrzny Program PowerON, który w 2019 r. zdobył główną nagrodę w kategorii „Wewnętrzna kampania wizerunkowa” w konkursie Employer Branding Excellence Awards, a także „Mówimy po ludzku – upraszczanie języka umów”. Warto podkreślić, że Credit Agricole w 2020 r. jako pierwszy bank w Polsce otrzymał Certyfikat prostej polszczyzny dla umowy i regulaminu konta wydany przez Pracownię Prostej Polszczyzny Uniwersytetu Wrocławskiego.

Cały raport dostępny jest na stronie: http://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/raport-2020/

Najnowsza edycja raportu zawiera blisko 2000 przykładów dobrych praktyk, które zostały zgłoszone przez 225 firm. Opublikowany przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu raport potwierdza ogromną mobilizację i zaangażowanie w walkę z pandemią. Wiele firm wdrożyło zupełnie nowe działania CSR, które miały nieść pomoc i wsparcie. Najwięcej praktyk przedsiębiorstwa zgłosiły w zakresie „Zaangażowanie i rozwój społeczności lokalnych’ oraz „Praktyki z zakresu pracy”.

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to najważniejsza cykliczna publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu, wydawana od 2002 roku. Raport jest przeglądem aktywności firm, które zgłosiły swoje działania w zakresie CSR, oraz podsumowuje najważniejsze kwestie związane z odpowiedzialnym biznesem w danym roku w Polsce.