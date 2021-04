Skąd się biorą śmieci w Bałtyku? Ze sklepów. Każdego roku konsumenci w Polsce pozbywają się ponad 5 mln ton różnego rodzaju opakowań po towarach zakupionych w sklepach. Większość z nich kończy swój żywot na wysypiskach. Ale duża część wyrzucana jest bezmyślnie w przypadkowym miejscu. Takie opakowania zwyczajnie zaśmiecają nam środowisko: lasy, rzeki, morza.

- Jak duża jest wasza wiara w to, że leżąc na plaży nad Bałtykiem macie wpływ na czystość wody w oceanach? Przecież one są ogromne, więc co ja mogę zrobić w pojedynkę? – pyta w filmie Jarosław Kuźniar. I dodaje: - A teraz wyobraźcie sobie to pytanie wypowiadane chórem przez kilka miliardów ludzi na całym świecie…

Plastik niewątpliwie stał się nieodłącznym elementem naszego życia i w wielu przypadkach jest niezastąpiony. Jednak zużycie jednorazowych produktów i opakowań wymknęło się spod kontroli, co podkreślają naukowcy i ekolodzy cytowani w filmie. Zwraca na to uwagę również Dawid Podsiadło, który w ramach projektu „Tony plastiku” razem z Julią Pietruchą i Aleksandrem Świerkotem nagrał muzykę do nowej wersji znanego przeboju „Sailing” z wykorzystaniem wyłącznie plastikowych śmieci zebranych na plaży.

- Wiem, że walka z nadmiarem plastiku może wydawać się beznadziejna. A jednak naprawdę każdy człowiek ma wpływ na środowisko, a pojedyncza decyzja w zbiorowej masie decyzji ma szansę zmienić świat na lepszy – mówi wokalista.

A więc co każdy z nas może zrobić, by ograniczyć zużycie zbędnego plastiku? Wystarczy zacząć od kilku prostych zasad: kupować tylko to, czego naprawdę potrzebujemy i rezygnować ze zbędnych opakowań. Zamiast jednorazówek lepiej używać przedmiotów wielokrotnego użytku i naprawiać je, gdy się zepsują. Warto też przykładać się do porządnego segregowania śmieci, bo dzięki temu można odzyskiwać i ponownie przetwarzać wiele przydatnych surowców.

- Plastik to nie jest zło. To jest super wynalazek. Podobnie jak dynamit, czy energia jądrowa. Ale pytanie - jak tego używamy. Tu leży problem – mówi fotograf Daniel Petryczkiewicz.

Film „Masz wpływ”, zrealizowany przez dom produkcyjny Kuźniar Media, jest częścią kampanii edukacyjnej #mniejplastiku realizowanej przez bank Credit Agricole i EFL we współpracy z ekologiem Dominikiem Dobrowolskim. Film dostępny będzie w specjalnym serwisie informacyjnym mniejplastiku.onet.pl i na stronie głównej portalu Onet. Premiera filmu odbędzie się w niedzielę 25 kwietnia, godz. 15:00.

https://www.youtube.com/watch?v=1X0KbCQUVTo