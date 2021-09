Credit Agricole zaprasza na piknik ekologiczny w Wałbrzychu

W sobotę 18 września na placu przy ul. Rycerskiej w Wałbrzychu będzie można spotkać się z doradcami, porozmawiać o ekologicznych działaniach banku i nowej, przyjaznej środowisku karcie płatniczej wyprodukowanej z użyciem ekotworzywa. To specjalny materiał, który rozkłada się szybciej niż plastik, ale jest równie trwały i wytrzymały. Bank dołącza przyjazną środowisku kartę do Konta dla Ciebie, które aktualnie jest objęte promocyjną ofertą. Każdy, kto do końca grudnia otworzy w Credit Agricole nowe konto i wykona określoną liczbę miesięcznych transakcji telefonem, kartą lub BLIKIEM może otrzymać od banku nawet do 500 zł premii.

- Wierzymy, że suma drobnych działań daje wielkie efekty. Im więcej osób korzystać będzie z naszych ekologicznych kart, tym mniej plastikowych śmieci wokół nas. Zapraszam do spotkania się z naszymi doradcami na placu przy ul. Rycerskiej lub w naszych oddziałach – zachęca Agnieszka Solarska, dyrektor placówki banku przy ul. Słowackiego 7 w Wałbrzychu.

Credit Agricole od trzech lat jest częścią międzynarodowego projektu Plastic Odyssey, który ma pomagać w rozwiązaniu problemu odpadów plastikowych na świecie. Grupa Credit Agricole współfinansowała budowę specjalnego statku-laboratorium, który wkrótce rozpocznie trzyletni rejs po oceanach wokół trzech kontynentów: Afryki, Ameryki Łacińskiej i Azji. Statek jest napędzany paliwem wytwarzanym z plastiku wyławianego z wody. Ekspedycja odwiedzi ponad 30 portów, a w każdym z nich zespół Plastic Odyssey będzie współpracował z lokalnymi społecznościami w uruchamianiu działalności recyklingowej i przetwarzaniu odpadów z tworzyw sztucznych na użyteczne przedmioty wielorazowego użytku.

Bank angażuje się w walkę z plastikiem także w Polsce. W ubiegłym roku Credit Agricole zorganizował z ekologiem Dominikiem Dobrowolskim i spółką leasingową EFL Bałtycką Odyseję. Podczas 550 km marszu wzdłuż polskiego wybrzeża wolontariusze z całej Polski posprzątali plaże od Świnoujścia po Piaski na Mierzei Wiślanej, zwracając uwagę na problem plastikowych śmieci w wodzie.

W tym roku bank zapoczątkował bliźniaczą akcję Górska Odyseja. W jeden weekend w każdym miesiącu wolontariusze z całej Polski maszerują górskimi szlakami wzdłuż południowej granicy: od Ustrzyk Górnych do Świeradowa Zdrój i sprzątają górskie i leśne szlaki z plastikowych śmieci. Dotychczas uczestnicy akcji przemaszerowali już ponad 650 km.

- Naszymi akcjami chcemy zwrócić uwagę na problem jednorazowych opakowań, szczególnie tych plastikowych, które stanowią duże zagrożenie dla środowiska naturalnego. Dlatego nie tylko proponujemy klientom ekologiczne rozwiązania, takie jak nasza karta, ale również prowadzimy akcje edukacyjne i podejmujemy realne działania, żeby wokół nas było mniej plastiku – podkreśla Dorota Matecka, dyrektor placówki przy ul. Władysława Broniewskiego 65B w Wałbrzychu.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.mniejplastiku.pl.