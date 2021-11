Credit Agricole otwiera placówkę bezgotówkową w Szczecinie

Bank Credit Agricole otwiera swoją placówkę przy al. Wyzwolenia 15 w Szczecinie. Placówka dostosowana jest do obsługi bezgotówkowej, dzięki czemu doradcy będą mieli więcej czasu na rozmowę z klientem i przygotowaniem dla niego najlepszej oferty.

Bezgotówkowa placówka banku mieści się przy al. Wyzwolenia 15 w Szczecinie. Klienci mogą w niej samodzielnie wpłacić i wypłacić gotówkę w strefie samoobsługowej – we wpłatomatach i bankomatach. Z kolei pracownicy oddziału mają więcej czasu na załatwianie bardziej skomplikowanych spraw klientów i przygotowywanie dla nich indywidualnie dopasowanej oferty. Będą też uczyć klientów bezpiecznego korzystania z narzędzi bankowości elektronicznej i mobilnej.

- Jesteśmy nowoczesnym bankiem skupionym na ludziach i zawsze staramy się wychodzić naprzeciw ich potrzebom. Jeśli więc widzimy, że ktoś nie czuje się komfortowo korzystając z e-banku lub z aplikacji mobilnej, to chętnie pomagamy i krok po kroku wyjaśniamy jak działają te narzędzia. Klienci naprawdę to doceniają – wyjaśnia Magdalena Kierepa, dyrektor oddziału Credit Agricole w Szczecinie.

Kanały zdalne cieszą się coraz większą popularnością wśród klientów banków. Z danych branżowego portalu PR News wynika, że na koniec 2020 r. z bankowości elektronicznej aktywnie korzystało 19,6 mln klientów. Niemniej praktyka pokazuje, że wiele osób boi się wykonywać bardziej skomplikowane operacje w bankowości internetowej lub mobilnej, z obawy przed popełnieniem błędu, albo z powodu braku zaufania do bezpieczeństwa operacji wykonywanych samodzielnie. Dlatego, w bezgotówkowym oddziale Credit Agricole, doradcy zostali wyposażeni w tablety, na których pokażą klientom funkcje serwisów i wyjaśnią krok po kroku, jak wykonywać poszczególne operacje.

Placówka bezgotówkowa w Szczecinie jest dostosowana do potrzeb klientów. Kluczowym elementem wystroju są wygodne kanapy przy stanowiskach obsługi, których wysokie oparcia tłumią rozmowy klienta z doradcą i nie pozwalają nikomu zaglądać przez ramię. Są też zamykane, szklane boksy do dłuższych rozmów, przestronna poczekalnia oraz ekspres do kawy dla klientów.

Warto dodać, że we wszystkich placówkach Credit Agricole, a także w Contact Center banku, niesłyszący klienci mogą porozumiewać się z obsługą przy pomocy systemu zdalnego tłumaczenia języka migowego Migam. W 20 placówkach w największych miastach Polski zainstalowane zostały także pętle indukcyjne, ułatwiające kontakt z doradcą osobom korzystającym z aparatów słuchowych.