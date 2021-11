Credit Agricole edukuje o zero waste

Credit Agricole już od ponad roku prowadzi kampanię edukacyjną „Wyzwanie oszczędzanie”, w której mówi o oszczędzaniu pieniędzy i środowiska. Jednocześnie, w ramach kampanii #mniejplastiku, bank zachęca swoich klientów i pracowników do walki z nadmiarem syntetycznych śmieci. Do 29 listopada prowadzi też na portalu Allegro Charytatywni licytację 14 unikatowych winyli, zrobionych ze scenografii trasy koncertowej, wykonanej z plastikowych odpadów. Dochód z wszystkich licytacji trafi na konto Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste.

Kontynuując tę edukacyjną misję, bank zaprosił do współpracy Sylwię Majcher - edukatorkę ekologiczną, dziennikarkę, autorkę kilku książek, w tym bestsellera „Gotuję, nie marnuję. Kuchnia zero waste po polsku”. Dla członków grupy „Wyzwanie oszczędzanie” na Facebooku poprowadzi ona cykl czterech live’ów o zero waste – „Realne oszczędności dla siebie i planety”.

- Cieszymy się, że po raz kolejny możemy współpracować z Sylwią Majcher, która w jasny i przekonujący sposób opowiada o problemie marnowania i o tym, jak go rozwiązać. Zaproponowane przez Sylwię praktyczne porady i rozwiązania warto wdrożyć w każdym obszarze naszego życia, aby śmieci było jak najmniej. W Credit Agricole czujemy społeczne zobowiązanie, aby edukować jak najszerzej o tym globalnym wyzwaniu - podkreśla Przemysław Przybylski, dyrektor Biura Komunikacji Korporacyjnej, rzecznik prasowy Credit Agricole.

Live’y Sylwii Majcher będą się odbywały w każdą środę od 24 listopada do 15 grudnia o godzinie 18:00. Pierwszy z nich „Kuchnia – kulinarna przygoda bez resztek” poświęcony będzie marnowaniu żywności. Uczestnicy dowiedzą się, jak zrobić rozsądne zakupy, idealną listę zakupową i które elementy warzyw i owoców można jeść i dlaczego warto. Podczas drugiego live’a „Kosmetyki i środki czystości – mniej śmieci”, który odbędzie się 1 grudnia, prowadząca podpowie, jak zrobić audyt śmietnika oraz domowe specyfiki i co będzie potrzebne do ich przygotowania. Trzeci live, 8 grudnia, „Odzież – pełna szafa” to z kolei skarbnica wiedzy o ubraniach – co można wyczytać z metek i jak wybierać elementy garderoby, żeby było tanio i ekologicznie. Podczas ostatniego live’a, „Święta – zgodnie z planem”, który odbędzie się 15 grudnia, uczestnicy dowiedzą się, jak z sukcesem przygotować święta i co zrobić z nadwyżkami jedzenia.

Link do grupy „Wyzwanie oszczędzanie” na Facebooku: https://www.facebook.com/groups/663280721236443

Link do aukcji wyjątkowych winyli na Allegro Charytatywni:

https://allegro.pl/charytatywni/winyle-z-odpadow