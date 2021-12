Ponad 100 tys. zł dzięki licytacji wyjątkowych winyli Dawida Podsiadło i Credit Agricole

Limitowana seria 14 unikalnych płyt gramofonowych wystawiona została na licytację na portalu Allegro Charytatywni. – Popularność tych licytacji przekroczyła nasze oczekiwania – mówi Jędrzej Marciniak, wiceprezes zarządu Credit Agricole.

Najwyższa kwota: 8100 zł wylicytowana została za płytę z piosenką „Nieznajomy”. Niewiele gorszy wynik: 7600 zł, uzyskała płyta z piosenką „W dobrą stronę”. Wartość pozostałych płyt wyniosła od 3,2 do 6,5 tys. zł. Łączna wylicytowana kwota to 76 519,1 zł.

Każda płyta zawiera inną piosenkę Dawida Podsiadło z trasy „Leśna Muzyka”, a także cover piosenki „Sailing” w wykonaniu Julii Pietruchy (muzyka do niego powstała z przetworzonych dźwięków z plastikowych śmieci zebranych na plażach Bałtyku). Do każdej płyty dołączony został także „złoty bilet” na wybrany koncert Dawida Podsiadło oraz plakat z autografem artysty i certyfikat autentyczności pochodzenia.

- Bardzo się cieszymy, że zorganizowana przez nas wspólnie z Dawidem Podsiadło akcja odbiła się szerokim echem i zebraliśmy tak dużą kwotę z licytacji. Obiecuję, że bank przekaże także dodatkową darowiznę, żeby zaokrąglić tę kwotę do 100 tys. złotych. Dzięki temu Polskie Stowarzyszenie Zero Waste będzie mogło jeszcze skuteczniej działać na rzecz walki z plastikowymi odpadami – komentuje Jędrzej Marciniak.

- Być może jednak ważniejszym sukcesem niż kwoty zebranych pieniędzy, jest wymiar edukacyjny naszej akcji. Dzięki popularności licytacji nietypowych płyt, zwróciliśmy uwagę dużej grupy odbiorców na nadmiar plastiku w środowisku i konieczność jego ponownego wykorzystywania. Każdy z nas może to codziennie robić w swoim domu i w ten sposób pomagać w rozwiązywaniu problemu – dodaje wiceprezes banku.

Credit Agricole już od dwóch lat zachęca swoich klientów i pracowników do walki z nadmiarem syntetycznych śmieci. W ramach kampanii edukacyjnej #MniejPlastiku, realizowanej wspólnie z ekologiem Dominikiem Dobrowolskim i spółką EFL, zorganizowane zostały m.in. masowe akcje sprzątania plaż (Bałtycka Odyseja) oraz górskich i leśnych szlaków (Górska Odyseja), a także cykl podcastów i webinarów. Bank oferuje także swoim klientom pierwszą w Polsce kartę z ekotworzywa, które rozkłada się szybciej niż plastik i w ten sposób pomaga im chronić środowisko przed zaśmiecaniem.

- Dziękujemy bankowi Credit Agricole za propozycję współpracy i hojność. Chcemy także wyrazić naszą ogromną sympatię dla artysty, który głośno mówi o potrzebie ochrony środowiska. Jesteśmy pod wrażeniem zaangażowania fanów Dawida Podsiadło, dzięki którym będziemy mogli jeszcze mocniej nagłaśniać problem zanieczyszczenia plastikiem i prowadzić działania edukacyjne, zachęcające do zmiany stylu życia i prowadzenia biznesu w kierunku zero waste – mówi Agnieszka Sadowska-Konczal, wiceprezeska Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste.