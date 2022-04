Credit Agricole zaprasza na konferencję Coface Country Risk 2022

- Podjęliśmy decyzję o wsparciu tegorocznej edycji konferencji Country Risk Conference jako partner strategiczny, ponieważ zależny nam na udziale w dyskusji na temat zmieniającego się świata oraz ryzyka w prowadzeniu biznesu. Z dumą informuję, że nasze zaangażowanie w to wydarzenie odbywa się niezmiennie 12 lat, a sama idea spotkań to już siedemnastoletnia tradycja – powiedział Romain Revel, dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Credit Agricole.

Wspierając to wydarzenie, bank chce pomóc przedsiębiorcom w podejmowaniu właściwych decyzji biznesowych, w szczególności tych dotyczących międzynarodowej ekspansji i poszukiwania nowych zagranicznych rynków zbytu.

- Wspieramy klientów korporacyjnych w finansowaniu handlu, proponując rozwiązania minimalizujące ryzyka międzynarodowej wymiany handlowej i zapewniające płynność rozliczeń z tytułu kontraktów międzynarodowych. Nasza oferta obejmuje również produkty optymalizujące przepływy pieniężne z tytułu realizacji kontraktów zawartych z zagranicznym kontrahentami. Zależy nam na tym, żeby klienci dobrze rozumieli ryzyka, jakie się z tym wiążą i potrafili nimi zarządzać – mówi Romain Revel.

Udział w globalnej gospodarce, na który decyduje się coraz większa liczba zadowolonych klientów banku dostarcza wyzwań, których do tej pory nie było, ale rodzi też pytania przedsiębiorców: jak zawirowania na rynkach walutowych oraz niestabilna sytuacja na rynku surowców mogą wpłynąć na polski eksport? Czy ryzyko w transakcjach handlowych dotyczy wyłącznie rynków zagranicznych? Jak nim zarządzać? Odpowiedzi na te wątpliwości pojawią się właśnie w czasie Country Risk Conference szczególnie podczas wykładu dr Jakuba Borowskiego, Głównego Ekonomisty Credit Agricole, na temat wpływu wojny w Ukrainie na średnioterminowe perspektywy wzrostu gospodarczego w Polsce.

- Mamy do czynienia z bardzo wysoką na tle historycznym niepewnością. Wojna w Ukrainie przyczyni się do spadku polskiego eksportu do Białorusi, Rosji i na Ukrainę, wolniejszego wzrostu konsumpcji wskutek wyższej inflacji i podwyższonej niepewności, a także spowolnienia wzrostu inwestycji prywatnych, odkładanych w oczekiwaniu na deeskalację sytuacji w Ukrainie i związaną z tym wyraźną poprawę perspektyw gospodarczych. Oprócz wolniejszego wzrostu popytu polskie firmy muszą się mierzyć z szybko rosnącymi kosztami pracy. Narastającym problemem dla firm są również rosnące ceny surowców energetycznych, a także zakłócenia w łańcuchach dostaw, które również zwiększają presję kosztową. Zakłócenia te, wywołane przez pandemię, są potęgowane przez wojnę w Ukrainie. Można jednak oczekiwać, że polskie firmy dokonają reorientacji geograficznej sprzedaży, co złagodzi wpływ wojny w Ukrainie na eksport – mówi dr Jakub Borowski, Główny Ekonomista Credit Agricole.

Country Risk Conference odbywa się w Polsce już po raz 17, a od 12 lat bank Credit Agricole jest partnerem strategicznym tego wydarzenia. Organizatorem wydarzenia jest COFACE, zajmujący się od 69 lat oceną ryzyka krajów, ubezpieczeniem należności, faktoringiem, informacją gospodarczą i windykacją. Więcej szczegółów pod adresem organizatora konferencji: Country Risk Conference