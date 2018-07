Ulubione raty Polaków w banku Credit Agricole

Nieprzypadkowo w najnowszej kampanii Credit Agricole wystąpił artysta Dawid Podsiadło. Bank postanowił podkreślić to, co jest ważne zarówno w muzyce, jak i obsłudze klienta - słuchanie i spełnianie oczekiwań. W rezultacie, wieloletnie inwestowanie w dobre relacje z klientem poprzez dostosowanie oferty do faktycznych potrzeb po raz kolejny zostało docenione podczas głosowania na tegorocznych Konsumenckich Liderów Jakości.

- Cieszymy się, że znów jesteśmy liderem wśród systemów ratalnych. To wyróżnienie jest wynikiem długoletniej pracy oraz obserwacji preferencji naszych klientów. Dziś konsumenci są zniechęceni, gdy doradcy oferują im zbędne produkty. My staramy się dawać im tylko to, czego naprawdę potrzebują – mówi Przemysław Przybylski, rzecznik prasowy Credit Agricole.

Klienci, którzy wzięli udział w badaniu podkreślali, że doceniają bank za szybkość i wysoką jakość obsługi, jasne warunki udzielania kredytu oraz atrakcyjną ofertę. Sprawny przebieg zakupu na raty w banku Credit Agricole to efekt wprowadzenia w 2016 roku elektronicznego systemu podpisywania umowy kredytowej w sklepie. Dzięki temu klient podpisuje umowę szybko i wygodnie w wersji elektronicznej.

- Podobne usprawnienia wprowadzamy także w innych obszarach. Od kwietnia nasi klienci mogą korzystać z płatności Blik i przelewów ekspresowych Express Elixir – dodaje Przybylski.

Kredyt ratalny banku Credit Agricole to najbardziej rozpoznawalny system ratalny na rynku, dostępny w kilkunastu tysiącach punktów sprzedaży. Jego znajomość zadeklarowało prawie 68 proc. respondentów, którzy wzięli udział w badaniu. Na podium w swojej kategorii Credit Agricole wyprzedził Santander Consumer Bank i BGŻ BNP Paribas.

Bank w swoich najnowszych działaniach stawia przede wszystkim na dobre relacje z klientem oparte o uważność, która znajduje odzwierciedlenie w ofercie banku m.in. w atrakcyjnym Koncie dla Ciebie i szerokiej ofercie ubezpieczeniowej - Pomoc dla Ciebie.