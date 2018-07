Powitalny kredyt gotówkowy na stałe w ofercie Credit Agricole

Powitalna oferta kredytu gotówkowego została wprowadzona po raz pierwszy do oferty w styczniu. Powstała ona z myślą o klientach którzy do tej pory nie korzystali z usług kredytowych banku. To rozwiązanie pozwala wesprzeć domowy budżet zupełnie bezkosztowo – warunki oferty to 0% prowizji, 0% oprocentowania i brak konieczności przystąpienia do ubezpieczenia, czyli RRSO równe 0%. Klient oddaje więc dokładnie tyle, ile pożyczył. Bank nie pobiera żadnej prowizji, odsetek czy innych kosztów. Maksymalna kwota pożyczki w ofercie powitalnej wynosi 3 tysiące złotych i należy ją spłacić w okresie do 12 miesięcy.

Oferta została doceniona przez dziennikarzy „Rzeczpospolitej”, którzy w rankingu najtańszych kredytów gotówkowych przyznali jej pierwsze miejsce. Okazała się najtańszą spośród pożyczek na 3 tys. zł z okresem kredytowania do 12 miesięcy. Wszystko, dzięki oprocentowaniu, prowizji i RRSO na poziomie 0%.

Powitalny kredyt gotówkowy ułatwia naszym klientom realizację ich większych i mniejszych planów bez ponoszenia żadnych kosztów – co zauważyli też dziennikarze. Cieszymy się, że nasza promocja zdobywa uznanie – mówi Łukasz Łęczycki, senior product manager w banku.

Nasza propozycja okazała się bezkonkurencyjna w swojej kategorii – dodaje. – Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą – atrakcyjne propozycje czekają także na tych, którzy potrzebują wsparcia w wyższej kwocie.

Oferta dostępna jest we wszystkich placówkach banku Credit Agricole oraz telefonicznie pod numerem 801 33 00 11 (koszt wg stawki operatora).