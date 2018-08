Ekonomiści Credit Agricole znów najlepsi w Polsce

Ekonomiści Credit Agricole Bank Polska: Jakub Borowski (główny ekonomista) oraz Jakub Olipra i Krystian Jaworski po raz kolejny znaleźli się na czele listy zespołów prognozujących wskaźniki makroekonomiczne w Polsce.

Trafność szacunków dostarczanych przez prognostów oceniana była przez aplikację StarMine w oparciu o zestaw kluczowych danych publikowanych co miesiąc w 2017 r., obejmujący: inflację, stopy procentowe, PKB, produkcję przemysłową oraz PMI.

Po opublikowaniu danych dla każdego wskaźnika ekonomicznego, StarMine oblicza trafność prognozy dla tych danych, dostarczonej przez każdego prognostę biorącego udział w ankiecie Reutersa. Wyniki tych obliczeń uwzględniają błąd popełniony przez danego prognostę w odniesieniu do błędów popełnionych przez wszystkich innych prognostów w odniesieniu do opublikowanych danych.

StarMine zagregował wszystkie indywidualne wyniki trafności uzyskane przez każdego prognostę dla każdej publikacji istotnych danych w danym kraju. Zagregowane wyniki trafności były podstawą do ustalenia ostatecznej kolejności miejsc w rankingu dla każdego kraju. StarMine zastosował tę samą metodologię przy ocenie prognoz kursów walut, biorąc do oceny szacunki dostarczane co miesiąc przez każdego prognostę w 2017 r.

Warto przypomnieć, eksperci CABP po raz kolejny zajmują czołowe miejsce w rankingu Reutersa. W ubiegłym roku uplasowali się na 2. miejscu, a w 2016 r. lata temu 1.