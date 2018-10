Nowa odsłona kart kredytowych Credit Agricole

Nowe karty mają bardzo nowoczesny, minimalistyczny design - eleganckie czarne tło i duży kolorowy napis oznaczający rodzaj karty: Classic (Standard), Silver lub Gold. – Klientom bardzo się podobają. W pierwszym dniu dostępności nowych wzorów sprzedaliśmy rekordową liczbę ponad 1200 kart – mówi Piotr Dwornik, dyrektor Departamentu zarządzania kartami kredytowymi i alternatywnymi płatnościami w Credit Agricole. – Liczymy, że nowy wizerunek kart zyska stałą sympatię naszych klientów i zachęci ich do aktywnego korzystania ze wszystkich funkcji jakie oferujemy.

Klienci banku mogą wybrać kartę kredytową w nowej odsłonie w jednym z trzech dostępnych wariantów:

Pierwszym z nich jest karta kredytowa Classic (wcześniej Standard), idealna dla tych, którzy cenią sobie niezależność w operowaniu gotówką. Można ją otrzymać już od 500 zł dochodu, a zadłużenie można rozłożyć na wygodne raty. Limit to nawet 10 000 zł.

, która świetnie sprawdzi się w portfelu podróżników i do użytku na co dzień. Wystarczy dochód już od 1 400 zł i transakcje na kwotę min 400 zł w miesiącu, a klient zapłaci 0 zł za obsługę rachunku karty. Do wyboru karta organizacji Visa lub Mastercard.

Ostatnia z dostępnych opcji to karta kredytowa Gold została stworzona z myślą o większych planach. Można ją uzyskać deklarując co najmniej 3 000 zł dochodu. Dzięki karcie istnieje możliwość skorzystania z darmowego kredytu aż do 56 dni. Do wyboru karta organizacji Visa lub Mastercard.

Warto pamiętać, że posiadacze karty kredytowej Credit Agricole mogą korzystać z rabatów sięgających do 55% w 10 tys. punktów handlowych i usługowych współpracujących z Klubem Rabatowym. Trwa również promocja „Sezonowe raty 0% w karcie kredytowej” –klienci, którzy do końca października zdecydują się kupić kartę w banku Credit Agricole, wybraną kwotę za zakupy zrobione w okresie do 30 listopada, będą mogli rozłożyć na raty 0% (minimalna kwota zadłużenia to 300 zł, a by ją rozłożyć na raty wystarczy jeden telefon na infolinię lub wizyta w placówce banku).

Więcej o promocji i pełna oferta dostępna jest we wszystkich placówkach banku Credit Agricole oraz telefonicznie pod numerem 19 019 (koszt wg stawki operatora).