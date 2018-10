Studencie, odkryj swój potencjał z Credit Agricole!

Program MAKSYMALNI jest kontynuacją znanego projektu banku „Świeża Krew do pierwszej pracy” i ma na celu wsparcie młodych osób w ich pierwszych zawodowych krokach oraz pomoc w odkrywaniu własnego potencjału.

- W jesiennej edycji naszego programu skupiamy się na tym, co najważniejsze dla młodego człowieka, czyli na: rozwoju osobistym, poszukiwaniu pasji, odkrywaniu własnego potencjału, a także dążeniu do samodoskonalenia. Wychodzimy z założenia, że dla młodych równie istotny jest rozwój osobisty, jak i zawodowy, a także sukces finansowy. To właśnie te trzy obszary stały się ideą i jednocześnie motywem przewodnim tegorocznych eventów – tłumaczy Marcin Jagodziński, dyrektor Departamentu zarządzania segmentami, daily banking oraz produktami oszczędnościowymi w Credit Agricole.

Bank organizuje 19 wydarzeń na 13 wyższych uczelniach w całej Polsce (szczegóły w tabelce poniżej). Na każdej uczelni pojawi się wioska podzielona na trzy strefy. W Strefie Zawodowej można dowiedzieć się czegoś o sobie i zbadać swój potencjał osobisty i zawodowy. Uczestnicy mogą wypełnić test kompetencji, dzięki któremu dowiedzą się w jakich obszarach są mocni, a nad czym powinni jeszcze pracować. W tej strefie można też porozmawiać z specjalistą HR i dowiedzieć się, czego od studentów wymagają potencjalni pracodawcy.

W Strefie Finansowej można otworzyć Konto dla Ciebie MOVE! oraz zapoznać się ze skutecznymi metodami oszczędzania, w tym z ofertą Klubu Rabatowego Credit Agricole. Jest też Strefa Rozrywkowa, która zrelaksować się, a przy okazji rozwijać kapitał osobisty. Młodzi ludzie mogą w niej wypełnić zabawny Quiz oraz wyłowić maskotkę-owieczkę z maszyny, w której płaci się żetonami otrzymanymi za każdą rozmowę w pozostałych strefach. Dodatkowo w strefie rozrywkowej dostępna jest też mała kawiarenka z darmową kawą.

Terminy wydarzeń w ramach programu MAKSYMALNI:

Termin Miasto Uczelnia

9-11.10 Gliwice Politechnika Śląska

16-18.10 Łódź Uniwersytet Łódzki

23.10. Szczecin Uniwersytet Szczeciński

25.10. Gdańsk Politechnika Gdańska

6-7.11. Katowice Uniwersytet Ekonomiczny

8.11. Wrocław Uniwersytet Ekonomiczny

13.11. Kraków Uniwersytet Pedagogiczny

14-15.11. Kraków AWF

20.11. Białystok Uniwersytet w Białymstoku

22.11. Katowice Uniwersytet Śląski

27.11. Poznań Uniwersytet Ekonomiczny

28.11. Poznań AWF