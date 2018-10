Credit Agricole wspiera dolnośląskie domy dziecka

Dom dziecka we Wrocławiu działa pod nazwą Wrocławskie Centrum Opieki i Wychowania. To obecnie największa placówka opiekuńczo-wychowawcza w stolicy Dolnego Śląska działająca od 2008 roku i mająca pod opieką 200 wychowanków.

Wrocławski dom dziecka wybraliśmy ze względu na lokalizację centrali banku we Wrocławiu – to tu pracuje prawie 2000 z 5000 naszych pracowników – tłumaczy Przemysław Przybylski, rzecznik prasowy banku Credit Agricole - Ponadto chcieliśmy kontynuować dobre relacje z domem dziecka, który wsparliśmy wcześniej przy okazji innej inicjatywy polegającej na zakupieniu książek do biblioteczki. Fundację Zaczytani.org, wsparliśmy też w warsztatach z bajkoterapii dla wychowawców, a nasi pracownicy przeprowadzili warsztaty o finansach i oszczędzaniu dla najmłodszych – dodaje.

Aby zaangażować pracowników w akcję pomocy, bank zorganizował bieg survivalowy. Uczestniczyli w nim członkowie wyższej kadry menadżerskiej banku, którzy najrzadziej włączają się w akcje charytatywne, co często wynika z braku czasu. Kwota darowizny na rzecz domu dziecka zależała od liczby pracowników, którzy wezmą udział w biegu. Łącznie udało się zebrać 30 000 zł. Dom dziecka przeznaczył je na letni wypoczynek wychowanków placówki w Polsce i za granicą.

Inną inicjatywą zrealizowaną przez bank, tym razem dla domów dziecka z mniejszych miejscowości na Dolnym Śląsku, był międzyfirmowy projekt „Kup plecaka dla dzieciaka”. Polegał on na przygotowaniu wyprawek szkolnych dla dzieci z domów dziecka i rodzin zastępczych. Na początku lipca w budynkach banku pojawiły się plakaty zachęcające pracowników do zbiórki i przygotowania plecaków wyposażonych w szkolne przybory. Wszystkie wyprawki były dostosowane do płci i wieku dziecka. W każdym plecaku znalazły się m.in.: piórnik, zeszyty, długopisy, blok techniczny i rysunkowy. Z plecaków dla młodszych dzieci wystawała bibuła czy plastelina, a starszych – cyrkiel czy przybory geometryczne.

Celem akcji „Kup plecaka dla dzieciaka” było wsparcie uczniów–wychowanków dolnośląskich, rodzinnych i państwowych domów dziecka z: Borowa, Dzbanowa, Ludowa Polskiego, Obornik Śląskich, Pieszyc, Piławy Górnej, Przyłęku i Skorogoszcza oraz rodzin zastępczych. Wspólnymi siłami wszystkich 15 firm biorących udział w akcji udało się przygotować ponad 300 wyprawek szkolnych dla dzieci w wieku od 6 do 19 lat.

Inicjatywa odbiła się szerokim echem wśród pracowników naszego banku – cieszy się Przemysław Przybylski - Mimo okresu wakacyjnego, udało nam się zebrać 46 plecaków (2. miejsce wśród wszystkich firm biorących udział w akcji!), a zaangażowało się łącznie 1000 osób zarówno z centrali, jak i sieci sprzedaży, co stanowi aż 1/5 naszej kadry – podkreśla.

Dzieci były zachwycone plecakami! Przedstawiciele banku osobiście odebrali podziękowania od Ilony Bugaj, dyrektorki domów dziecka w Pieszycach i Piławie Górnej, do których zawieźli wyposażone plecaki.

Pomysłodawcą i organizatorem akcji „Kup plecaka dla dzieciaka” był powołany na początku 2018 r. CSR WroClub. Zrzesza on entuzjastów i praktyków społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) z największych firm z Wrocławia.