CABP nagrodzony za troskę o pracowników

PowerON to autorski program wymyślony przez Zespół Strategicznych Inicjatyw HR w CABP. Realizowany jest od kwietnia br. Jego głównym celem jest dostarczanie pracownikom wiedzy, umiejętności i inspiracji do zarządzania energią osobistą w taki sposób, aby mieli siły i zapał do realizacji wyzwań zawodowych i osobistych.

PowerON polega na wypracowywaniu nowych zasad pracy i wspieraniu pracowników w zmianie nawyków. W projekcie prowadzone są aktywności o charakterze rozwojowym, takie jak: audyt energii, szkolenia, platforma edukacyjna. Uczestnicy programu mogą też wziąć udział w aktywnościach związanych z aktywną regeneracją, jak: konkursy (np. Wakacje z Energią), warsztaty pasji (np. fotograficzne), wydarzenia (np. Power Wyzwanie Sportowe).

- Bardzo cieszymy z tego wyróżnienia. Jest ono dowodem na to, że idziemy w dobrym kierunku w zakresie budowania środowiska i kultury pracy, sprzyjającej pracownikom. Prawdziwą nagrodą jest jednak dla nas przede wszystkim aktywność pracowników i dobre przyjęcie działań prowadzonych w powerON – mówi Katarzyna Obuchowska z Zespół ds. Strategicznych Inicjatyw HR.

WellPower to pierwszy ogólnopolski konkurs, którego celem jest promowanie idei wellbeingu (czyli budowania dobrego samopoczucia pracowników) w organizacji oraz wyłonienie najlepszych praktyk w tym obszarze. Skierowany jest do małych, średnich i dużych firm, które w swoich strategiach zarządzania przedsiębiorstwem wdrażają działania mające na celu budowanie środowiska pracy dbającego o stan psychiczny i fizyczny pracownika.

Wyniki konkursu zostały ogłoszone w Warszawie podczas I konferencji „emPower HR. Był sobie człowiek. Rzecz o zaangażowaniu i równowadze w pracy”. PowerON banku CABP został wyróżniony w kategorii dużych firm. Główną nagrodę w tej samej kategorii otrzymał Europejski Fundusz Leasingowy – spółka należąca do grupy Credit Agricole.