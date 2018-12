Credit Agricole perłą polskiej gospodarki

Bank Credit Agricole otrzymał certyfikat zaliczający go do grona Pereł Polskiej Gospodarki w kategorii sektora finansowego. Kapituła konkursu uhonorowała go za konsekwentną realizację polityki i strategii przedsiębiorstwa oraz pozycję lidera wśród najbardziej dynamicznych i najbardziej efektywnych przedsiębiorstw w Polsce.

Ranking "Perły Polskiej Gospodarki", ogłaszany corocznie przez redakcję magazynu ekonomicznego "Polish Market", przygotowywany jest przez ekonomistów z Zakładu Wspomagania i Analizy Decyzji Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Rankingiem objęte są dwie grupy przedsiębiorstw (pierwsza - o przychodach co najmniej 100 milionów złotych, druga - o przychodach co najmniej 1 miliard złotych). Pozycja na liście nie zależy jednak od wielkości przedsiębiorstwa mierzonego wartością przychodów ogółem, ale od jego efektywności, dynamiki i płynności finansowej oraz innych wskaźników, wśród których najważniejsze to: rentowność obrotu, stopa zwrotu z aktywów i kapitału własnego, wydajność pracy.