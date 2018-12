Credit Agricole partnerem kolejnej trasy Dawida Podsiadło

Nowa trasa koncertowa jest kolejnym etapem strategicznej współpracy Dawida Podsiadło i Credit Agricole. Bank był partnerem jesiennej „Małomiasteczkowej trasy”, która okazała się wielkim sukcesem artystycznym i frekwencyjnym. 13 koncertów zorganizowanych w największych polskich miastach przyciągnęło łącznie ponad 100 tys. osób. Credit Agricole współpracuje z artystą od wiosny 2018 r. Dawid Podsiadło został nową twarzą marki i wziął udział w kampanii odświeżającej jej wizerunek, która została doskonale przyjęta przez klientów i była wielokrotnie nagradzana przez środowisko reklamowe.

- Dawid Podsiadło jest bez wątpienia najchętniej słuchanym artystą w Polsce, a słuchanie jest w naszej nowej komunikacji szczególne ważne. Podkreślamy w ten sposób nasze wyjątkowe podejście do relacji z klientami: z uwagą ich słuchamy i doradzamy im takie rozwiązania, jakich naprawdę potrzebują. Z rozmów z klientami wiemy, że oni szanują takie podejście i właśnie za to nas cenią - mówi Jędrzej Marciniak, wiceprezes zarządu Credit Agricole.

- Nasza współpraca ma charakter strategiczny, co oznacza, że współpracujemy z Dawidem znacznie szerzej niż tylko w aspekcie reklamowym. „Małomiasteczkowa trasa” okazała się niezwykłym wydarzeniem, które zrobiło na nas wszystkich wielkie wrażenie. Dlatego z ogromną radością dołączamy do kolejnej trasy Dawida – dodaje Barbara Pijanowska Kuras, dyrektor zarządzająca obszarem zintegrowanej komunikacji marketingowej i korporacyjnej w Credit Agricole.

W ramach trasy „Wielkomiejski Tour” planowanych jest ponad 50 koncertów w 31 miejscowościach, m.in. w Chorzowie, Bolesławcu, Kołobrzegu, Jarocinie czy Starachowicach. Pierwszy koncert odbędzie się 3 lutego w teatrze miejskim w Cieszynie. Bilety na „Wielkomiejski Tour” trafią do sprzedaży w piątek 21 grudnia.

Dawid Podsiadło jest jedną z największych gwiazd polskiej muzyki. Jego kariera rozpoczęła się w 2012 roku, po sukcesie w drugiej edycji programu X Factor. W maju 2013 roku ukazał się jego debiutancki album studyjny zatytułowany „Comfort and Happiness”, który z miejsca zdobył olbrzymią popularność i uplasował się na czele najlepiej sprzedających się wydawnictw muzycznych roku. W listopadzie 2015 r. ukazała się druga płyta: "Annoyance and Disappointment", również bardzo dobrze przyjęta przez krytyków i publiczność (oba albumy zdobyły status „diamentowych płyt”). Za swoje osiągnięcia artysta otrzymał m.in. cztery Fryderyki, Wiktora i Bursztynowego Słowika, oraz nagrodę ESKA Music Awards. Był także nominowany do: MTV Europe Music Awards i Paszportów Polityki. 19 października 2018 r., po blisko dwuletniej przerwie w działalności artystycznej, Dawid Podsiadło wydał trzecią płytę zatytułowaną „Małomiasteczkowy”. Album sprzedał się w łącznej liczbie ponad 90 tys. egzemplarzy i uzyskał status potrójnie platynowej płyty.

Credit Agricole Bank Polska wyróżnia się na rynku budowaniem trwałych relacji z klientami, profesjonalnym i rzetelnym doradztwem oraz przyjazną obsługą. Działa w obszarze bankowości detalicznej, korporacyjnej, rolniczej, małych i średnich przedsiębiorstw oraz w obszarze consumer finance. Oferuje całą gamę produktów i usług bankowych, a także usług ubezpieczeniowych i assistance, dostępnych zdalnie przez serwisy CA24 (telefoniczny, internetowy, mobilny) oraz w sieci ponad 450 placówek bankowych i 350 biur kredytowych CA Express. Jednocześnie Credit Agricole jest jednym z liderów rynku kredytów konsumenckich. Kredyty ratalne Credit Agricole dostępne są w ponad 12 000 punktach sprzedaży w całej Polsce. Posiadacze kart płatniczych banku mogą korzystać z największego w Polsce Klubu Rabatowego i kupować taniej towary i usługi dostępne u ponad 10 000 partnerów.