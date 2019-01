Wyjątkowy pomysł na prezent dla bliskich

Na rynku funkcjonuje wiele rodzajów ubezpieczeń. Doskonale na prezent nadają się ubezpieczenia na życie, które gwarantują wsparcie finansowe w przypadku choroby czy pobytu w szpitalu. Z kolei ubezpieczenia turystyczne idealnie sprawdzą się, jeśli bliska nam osoba planuje krajową lub zagraniczną wycieczkę. Niedocenianym ubezpieczeniem jest ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Chroni ono w przypadku nieumyślnego wyrządzenia szkody innej osobie, np. jeśli zalejemy sąsiada lub nasze dzieci w czasie zabawy uszkodzą auto stojące na parkingu, wybiją piłką szybę, itp.

Kolejna propozycja to indywidualne ubezpieczenia assistance, w ramach których ubezpieczyciel zapewni ochronę i pomoc w razie nagłej choroby lub nieszczęśliwego wypadku, a nawet w przypadku awarii, pożaru, zalania czy też zwykłej usterki sprzętu RTV/ AGD. Dostępna jest również ochrona telefonu i przedmiotów zwyczajowo noszonych przy sobie, ubezpieczenie na problemy z komputerem, w przypadku cyberataku lub awarii auta. Takie ubezpieczenia chronią przed konsekwencjami nieprzewidzianych wydarzeń. Co warto podkreślić, ubezpieczyciel pokrywa koszty usług fachowców. Pomysł sprezentowania takiego ubezpieczenia jest dobrym rozwiązaniem dla osób, które na co dzień nie mogą być obok swoich bliskich i pomóc im w nagłych sytuacjach. Czasem wystarczy rozmowa z fachowcem, by dowiedzieć się, że rozwiązaniem sytuacji, która początkowo wydawała się bardzo trudna, jest włączenie korków w skrzynce. Tę pomoc docenią szczególnie ludzie starsi. Ubezpieczenie pomoże im w razie nagłej choroby lub wypadku – wtedy to ubezpieczyciel zamówi dla nich wizytę lekarską, zorganizuje transport do i ze szpitala czy też dostawę leków.

Credit Agricole oferuje szeroki zakres tego typu ubezpieczeń, a koszty nie są wysokie. Ubezpieczenia można kupić pojedynczo: miesięczna składka za każde z nich wynosi 4,50 złotych. Korzystniej jest jednak kupić je w pakiecie – szczególnie dla klientów posiadających konto osobiste w banku Credit Agricole, którzy otrzymują zniżki na kompleksową ochronę. W takim przypadku pakiet Pomoc dla Ciebie PLUS, czyli aż 5 ubezpieczeń indywidualnych, kosztuje miesięcznie tylko 16 złotych. Dodatkowo nowy klient, który przyjdzie do banku i otworzy konto, będzie miał możliwość skorzystać z ubezpieczenia Pomoc dla Ciebie przez 6 miesięcy za darmo.

Ubezpieczenie to – cały pakiet lub jego wybrany element – można kupić osobiście w placówce bankowej albo telefonicznie za pośrednictwem infolinii banku. Pamiętajmy o tym nietypowym i bardzo przydatnym prezencie, np. w obliczu zbliżającego się Dnia Babci i Dziadka. Więcej informacji na stronie https://www.credit-agricole.pl/klienci-indywidualni/ubezpieczenia