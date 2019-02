„Konsolidacja poŻyczeń” w czołówce rankingu Bankier.pl

– Wysoka pozycja w rankingu opracowanym przez Bankier.pl to dla nas dowód na to, jak atrakcyjna jest nasza oferta – a także, po prostu, powód do radości – mówi Piotr Skoczek, dyrektor Departamentu Zarządzania Produktami Kredytowymi w banku Credit Agricole. – Konsolidacja kredytów sprawdzi się w sytuacji, gdy potrzeba spełnić większe życzenia i zaprowadzić ład we własnych finansach bez większego obciążania domowego budżetu – dodaje.

Wybór „Konsolidacji poŻyczeń” pozwala łatwo i szybko połączyć wszystkie kredyty w jeden i płacić tylko jedną, niższą, miesięczną ratę. Promocyjne warunki oferty to 0% prowizji i stałe oprocentowanie 9,99% (RRSO wynosi 10,47%). Promocja oferuje do 255 550 zł na dodatkowe życzenia (wraz z kredytowanymi kosztami), jedną ratę i jeden termin jej spłaty. Dostępna jest zarówno dla obecnych, jak i nowych klientów banku, którzy chcieliby przenieść swoje kredyty do Credit Agricole.

Kredyt oferowany jest w wariantach bez ubezpieczenia oraz z ubezpieczeniem. Klienci, którzy zdecydują się na ubezpieczenie kredytu otrzymają jeszcze niższe oprocentowanie równe 8,3%. Stałe oprocentowanie to pewność, że podczas okresu spłaty kredytu kwota raty nie wzrośnie, a klient nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów.

Promocja “Konsolidacja pożyczeń” dostępna jest we wszystkich placówkach Credit Agricole. Więcej informacji na stronie:

https://www.credit-agricole.pl/klienci-indywidualni/kredyty/kredyt-konsolidacyjny