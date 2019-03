Przelewy na numer telefonu BLIK dostępne dla klientów Credit Agricole

Przelewy na telefon BLIK stają się coraz popularniejszym sposobem na przekazywaniem pieniędzy. Atutem takiego sposobu rozliczania się pomiędzy użytkownikami BLIKA jest przede wszystkim to, że nie muszą znać numeru konta odbiorcy przelewu, a pieniądze docierają do odbiorcy natychmiast, nawet jeśli korzysta z usług innego banku. Obecnie, po uruchomieniu usługi w Credit Agricole, już siedmiu banków umożliwia wykonywanie przelewów na numer telefonu BLIK. Możliwe jest to także w Alior Banku, Banku Millennium, Santander Banku, ING Banku Śląskim, mBank i PKO Banku Polskim. Przelewy na numer telefonu BLIK w Credit Agricole będą bezpłatne.

- Przelewy na numer telefonu są coraz popularniejszym dla klientów sposobem przelewania pieniędzy. W ubiegłym roku użytkownicy BLIKA zrealizowali ponad 5 milionów takich transakcji, a więc 3 razy więcej niż w 2017 roku – mówi Dariusz Mazurkiewicz, prezes Polskiego Standardu Płatności, operatora BLIKA – Cieszymy się, że teraz również klienci Credit Agricole będą mieli okazję korzystać z tego innowacyjnego rozwiązania – dodaje.

- Jesteśmy bankiem, który uważnie słucha swoich klientów i dostarcza im takich rozwiązań, jakich potrzebują. Więc skoro na rynku pojawiła się tak popularna forma płatności mobilnych i nasi klienci zaczęli pytać, kiedy i oni będą mogli z nich korzystać, od razu podjęliśmy decyzję, że włączymy się w ten projekt. Nie mam wątpliwości, że ułatwianie dostępu do usług finansowych jest przyszłością bankowości i warto być częścią tego trendu – mówi Jędrzej Marciniak, wiceprezes Credit Agricole.

Jak działa przelew na numer telefonu BLIK

Aby korzystać z przelewów na numer telefonu BLIK, użytkownik musi powiązać ten numer ze swoim rachunkiem bankowym – robi to w aplikacji bankowości mobilnej. Informacja taka trafia do systemu BLIK. Dzięki temu, gdy inny użytkownik BLIKA chce wysłać przelew na numer telefonu, jego bank może sprawdzić w systemie BLIK, na jaki numer rachunku ma wykonać przelew. Pieniądze trafiają na konto odbiorcy niemal natychmiast – nawet jeśli nadawca przelewu ma konto w innym banku niż jego odbiorca – co w tym przypadku jest możliwe dzięki zastosowaniu systemu Express Elixir.

Zrealizowanie przelewu na numer telefonu BLIK jest bardzo proste. Po uruchomieniu aplikacji mobilnej banku należy wybrać „Przelew na telefon BLIK”, następnie z książki kontaktów trzeba wybrać osobę, której mają być przekazane pieniądze (za pierwszym razem aplikacja mobilna banku poprosi o dostęp do kontaktów zapisanych w telefonie) lub po prostu wpisać jej numer telefonu. Użytkownik wybierając odbiorcę przelewu z listy kontaktów widzi, czy dana osoba również korzysta z tej funkcji i może otrzymać przelew na numer telefonu BLIK. Dalej po wpisaniu kwoty i tytułu przelewu wystarczy zatwierdzić go PIN-em aplikacji mobilnej. Już po chwili odbiorca przelewu będzie miał pieniądze na swoim koncie.

BLIK stał się masowym systemem płatności

W 2018 roku Polacy zrealizowali aż 91 mln transakcji BLIKIEM, to blisko trzy razy więcej niż rok wcześniej i dwa razy więcej niż w pierwszych trzech latach funkcjonowania systemu. Wartość transakcji zrealizowanych w 2018 r. przekroczyła 12 mld złotych, dla porównania – w roku 2017 r. było to 4,5 mld zł. W całym roku odnotowano 66,2 mln transakcji w Internecie, 14,6 mln wpłat i wypłat w bankomatach, 5,18 mln przelewów na numer telefonu oraz 5,04 mln transakcji w terminalach płatniczych.

System płatności mobilnych BLIK

Dzięki BLIKOWI miliony Polaków mogą bezpiecznie i wygodnie, korzystając ze smartfona, wpłacać i wypłacać gotówkę z bankomatów, płacić w tradycyjnych sklepach oraz przelewać natychmiastowo pieniądze innym użytkownikom systemu na numer telefonu bez znajomości ich rachunku bankowego. BLIK to najszybsza metoda płatności w sklepach internetowych oraz aplikacjach mobilnych.

System stanowi ogólnokrajowy, powszechny standard płatności, który wykorzystuje najnowo- cześniejsze technologie. Dostęp do BLIKA w aplikacjach bankowości mobilnej ma już ok. 90 proc. wszystkich klientów krajowych instytucji finansowych. Grupa ta stale się powiększa. Za rozwój systemu odpowiada spółka Polski Standard Płatności (PSP). PSP stale rozwija możliwości BLIKA tak, aby system był jak najbardziej funkcjonalny dla jego użytkowników.

Całość ekosystemu uzupełnia usługa przelewów natychmiastowych, realizowanych przez Express Elixir dostarczana przez Krajową Izbę Rozliczeniową (KIR). System Express Elixir umożliwia całodobową wymianę środków pieniężnych w trybie online. Oznacza to, że płatność zlecana w banku nadawcy jest księgowana w banku odbiorcy w kilka sekund od złożenia dyspozycji przez klienta i właśnie ta cecha zapewnia natychmiastowość płatności w ramach przelewów na numer telefonu BLIK.

