Credit Agricole ponownie zaprasza studentów do programu Maksymalni

Program "Maksymalni" jest kontynuacją znanego projektu „Świeża Krew do pierwszej pracy” i ma na celu wsparcie młodych osób w ich pierwszych zawodowych krokach oraz pomoc w odkrywaniu własnego potencjału.

- Tegoroczna edycja programu skupia się na tym, co najważniejsze dla młodego człowieka, czyli rozwoju osobistym, poszukiwaniu pasji, odkrywaniu własnego potencjału, a także dążeniu do samodoskonalenia. Wyszliśmy z założenia, że dla młodych istotny jest więc zarówno rozwój osobisty i zawodowy, jak i finansowy. To właśnie te trzy obszary stały się dla nas ideą i jednocześnie motywem przewodnim tegorocznych eventów - mówi Marcin Jagodziński, dyrektor Departamentu Zarządzania Segmentami, Daily Banking oraz Produktami Oszczędnościowymi w Credit Agricole.

Podczas wydarzeń do dyspozycji studentów będą 3 strefy odzwierciedlające najbardziej istotne filary dla młodych, czyli rozwój osobisty, zawodowy i finansowy – będące jednocześnie ideą i motywem przewodnim tegorocznych eventów. Młodzi będą mogli więc poznać własny kapitał wewnętrzny, porozmawiać ze specjalistą HR, „złowić” szczęście i oczywiście skorzystać z oferty banku.

Cykl eventów na uczelniach potrwa do 16 maja – w tym czasie odwiedzimy 16 miast w całej Polsce i łącznie zrealizujemy 18 eventów. Plan na najbliższe dwa tygodnie wygląda następująco:

21.03 – Politechnika Krakowska, Kraków

22.03 – Politechnika Świętokrzyska, Kielce

26.03 – Uniwersytet Łódzki, Łódź

27.03 – Uniwersytet Śląski, Sosnowiec

28.03 – Akademia Techniczno-Humanistyczna, Bielsko-Biała