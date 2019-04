Credit Agricole świętuje Dzień Ziemi i sprząta tereny zielone

Międzynarodowy Dzień Ziemi, który przypada na 22 kwietnia, w Credit Agricole stał się pretekstem do ogłoszenia całego Tygodnia Ziemi. Oprócz przeprowadzenia wewnętrznej akcji edukacyjnej i zaangażowania w Zielony Rekord Polski, pracownicy banku postanowili osobistym działaniem polepszyć stan najbliższego otoczenia. Grupa wolontariuszy wyczyściła z odpadów miejskie tereny przy ul. Lekcyjnej na wrocławskich Sołtysowicach, zbierając łącznie około 400 kg tworzyw sztucznych, szkła, metalu i sprzętu elektronicznego.

– W Credit Agricole zieleń mamy w DNA. Jako bank, który swoją historię wywodzi od rolniczych kas spółdzielczych, czujemy ścisły związek ze środowiskiem, w którym na co dzień wszyscy żyjemy – zapewnia Przemysław Przybylski, dyrektor Biura Komunikacji Korporacyjnej banku. – Mając na uwadze czystość naszego miasta, ale też naturę na całej Ziemi, chcemy coraz bardziej troszczyć się o stan środowiska. Akcja zbierania odpadów to prosty, ale skuteczny i jakże potrzebny sposób, by pomóc naszej planecie – przekonuje.

Wraz z pracownikami banku, w inicjatywę zaangażowali się również wychowawcy i podopieczni Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania, mieszczącego się przy ul. Lekcyjnej 23 we Wrocławiu.

– Zdecydowaliśmy się na współpracę, aby nadać temu ekologicznemu działaniu również społeczny wymiar. Uważamy, że szacunek dla środowiska to postawa, którą należy szerzyć na jak największą skalę już od najmłodszych lat – mówi Przemysław Przybylski.

Akcja sprzątania to kolejna w ostatnich miesiącach zielona inicjatywa, przy której bank Credit Agricole współpracuje z WCOW. W listopadzie 2018 wolontariusze banku zasadzili na terenie należącym do Centrum drzewa i krzewy w ramach ogólnopolskiego projektu Dotlenieni.org.