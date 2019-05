Pakiet Biznes Start dla przedsiębiorców

1 maja 2019 r. weszła w życie nowa ustawa dot. fiskalizacji online. Ustawa z jednej strony utrzymuje dotychczasową dotację do urządzenia fiskalnego dla nowego przedsiębiorcy, ale z drugiej strony ogranicza możliwość jej przyznania tylko do zakupu związanego z urządzeniami fiskalnymi online. W dłuższej perspektywie spodziewana jest wymiana wszystkich obecnych kas fiskalnych na urządzenia nowej generacji. Nowe kasy umożliwiają zautomatyzowane i bezpośrednie przekazywanie danych do Centralnego Repozytorium Kas prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Obowiązek posiadania kas fiskalnych online został rozłożony w czasie. Pierwszymi przedsiębiorcami, którzy do stycznia 2020 r. muszą zaopatrzyć się w to urządzenie, są właściciele warsztatów samochodowych i stacji benzynowych.

- Wsłuchujemy się w potrzeby naszych klientów, śledzimy trendy, a także zmiany przepisów, które dotyczą przedsiębiorców. Nasza oferta jest pierwszą taką propozycją na rynku. Pozwala zaoszczędzić i pieniądze, i czas. Wspólnie z ELZAB i Elavon przygotowaliśmy szybki i przyjazny proces, od otwarcia konta, przez instalację terminala i kasy – mówi Mateusz Twaróg, dyrektor Departamentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Klientów Agrobiznesowych w banku Credit Agricole.

Pakiet Biznes Start łączy trzy niezbędne narzędzia do obsługi sprzedaży: konto firmowe w Credit Agricole, terminal płatniczy Elavon i kasę fiskalną online ELZAB. Klient może wszystkie trzy produkty zamówić podczas jednej wizyty w banku. Doradca klienta biznesowego otwiera konto firmowe i przekazuje wnioski o terminal płatniczy oraz kasę fiskalną do Elavon i ELZAB.

Z pakietu skorzystać mogą przedsiębiorcy prowadzący działalność, jak i dopiero ją otwierający. Zaoszczędzą oni do 700 zł, ponieważ otrzymają bezpłatne konto firmowe (dowolny pakiet konta przez 12 miesięcy); bezpłatną dzierżawę terminala płatniczego POS w programie Polska Bezgotówkowa (przez 15 miesięcy) oraz kasę fiskalną ELZAB k10 online w promocyjnej cenie 1270 zł netto (model BT/Wifi).

- Pakiet Biznes Start już zapewnia spore oszczędności. Dodatkowa ulga przysługuje przedsiębiorcom, którzy rozpoczynając ewidencjonowanie sprzedaży zakupią kasę online lub są objęci obowiązkiem wymiany na kasę online. Mogą oni liczyć na zwrot 90 proc. ceny netto, ale nie więcej niż 700 zł, dla każdej kasy online – mówi Krzysztof Urbanowicz, prezes zarządu ELZAB.

Klienci, którzy mają kasę fiskalną, terminal i chcą wymienić te urządzenia, wspomnianą kasę ELZAB otrzymają za 1270 zł netto, a za dzierżawę terminala zapłacą jedynie 1 zł netto przez 6 miesięcy. Natomiast przedsiębiorcy, którzy potrzebują dla swojej działalności handlowej innego modelu urządzenia rejestrującego sprzedaż, kupując je w pakiecie z kontem firmowym Credit Agricole i terminalem płatniczym, mogą liczyć na 15 proc. rabatu na inną kasę fiskalną lub 20 proc. rabatu na drukarkę fiskalną marki ELZAB.

- Z roku na rok wzrasta liczba przedsiębiorców korzystających z terminali płatniczych i jestem pewien, że ten trend się utrzyma. W Pakiecie Biznes Start udostępniamy wszystkie terminale Elavon z technologią zbliżeniową: stacjonarne, przenośne, mobilne. Mam nadzieję, że będą dobrze służyć przedsiębiorcom– mówi Rafał Gołębiewski, dyrektor zarządzający Elavon Polska.