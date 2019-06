Na rower z LINK4 i Credit Agricole

W tym roku sezon rowerowy wystartował z dużym opóźnieniem. Pogoda w pierwszych tygodniach wiosny nie zachęcała do rowerowych eskapad. Niska temperatura, deszcze i silne wiatry zniechęcały do zakupu jednośladu. Teraz jednak za oknem robi się coraz cieplej, a w sklepach ze sprzętem sportowym widać wzmożone zainteresowanie kupnem roweru. Wciąż jednak pozostają te same dylematy – jaką sumę przeznaczyć na sprzęt i jak go zabezpieczyć przed kradzieżą.

– To całkiem naturalne obawy, bo chyba każdy z nas w swoim bliskim otoczeniu spotkał się z przypadkiem kradzieży roweru albo gdzieś o nim słyszał. Ryzyko kradzieży jest też częstym argumentem, gdy nie chcemy lub nie możemy przeznaczyć większej kwoty na zakup roweru – tłumaczy Mariusz Rosa, dyrektor Pionu Rozwoju Biznesu i Innowacji w LINK4.

– Jak wynika ze statystyk policji, w Polsce rocznie zgłaszanych jest około 20 tys. przypadków kradzieży roweru. Ubezpieczenie, które dodajemy do naszego kredytu ratalnego, to odpowiedź na potrzeby klientów – mówi Tomasz Kamiński, Dyrektor Departamentu Sprzedaży i Relacji z Partnerami w banku Credit Agricole.

Każdy, kto zakup roweru sfinansuje kredytem ratalnym banku Credit Agricole, może otrzymać dodatkowo ubezpieczenie swojego sprzętu w LINK4 na cały rok, bez ponoszenia dodatkowych opłat. Oferta dotyczy każdego roweru zakupionego na raty, niezależnie od jego ceny. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje przypadki utraty roweru w wyniku kradzieży z włamaniem do domu jednorodzinnego, budynku gospodarczego, mieszkania lub pomieszczenia przynależnego. Świadczenie zostanie wypłacone także w przypadku rabunku, a także wskutek kradzieży zwykłej, pod warunkiem jednak, ze rower był zabezpieczony łańcuchem, linką stalową lub kłódką szeklową. Każdy jednoślad jest ubezpieczony do sumy równej jego wartości w dniu zakupu.

– Nasza oferta wyróżnia się na rynku przede wszystkim zakresem ubezpieczenia, bo polisa zadziała również w przypadku kradzieży roweru na ulicy, np. z parkingu pod domem lub biurem. Dodatkowym atutem jest to, że klient nie musi nic robić. Wystarczy, że kupi rower na raty w banku, a my zajmiemy się resztą – przekonuje Kamiński.

Jeśli dojdzie do kradzieży, LINK4 wypłaci świadczenie równe wartości roweru w chwili zakupu. Klient powinien niezwłocznie zgłosić kradzież na policji i w ciągu siedmiu dni od zdarzenia zgłosić szkodę do ubezpieczyciela. Oferta dostępna jest u większości partnerów ratalnych banku Credit Agricole.