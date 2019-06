Od 1 lipca złóż wniosek o świadczenia na dzieci

O świadczenie „Dobry Start” mogą się starać rodzice wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Świadczenie to przyznawane jest bez względu na dochód jaki uzyskiwany jest w rodzinie i przysługuje raz w roku uczniom w wieku do 20 lat oraz uczniom niepełnosprawnym, uczącym się w szkole do ukończenia 24. roku życia. Dofinansowania nie otrzymają natomiast dzieci, które idą do przedszkola i "zerówki".

Wnioski o świadczenie "Dobry Start" można składać elektronicznie - w serwisie internetowym banku Credit Agricole (https://www.credit-agricole.pl/klienci-indywidualni/program-rodzina-500-plus). W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny otrzymają 300 zł na wyprawkę szkolną nie później niż 30 września.

Warto także przypomnieć rodzicom o wniosku o świadczenie „Rodzina 500+”. Od tego roku wypłata świadczenia obejmuje wszystkie dzieci (także pierwsze) bez względu na dochody osiągane w rodzinie. Aby otrzymywać wypłatę przez kolejny rok, należy złożyć nowy wniosek. Najlepiej zrobić to pomiędzy 1 lipca a 31 sierpnia, wówczas nie będzie żadnych przerw w wypłacie świadczenia. Taki wniosek również można złożyć na stronie banku Credit Agricole.