Credit Agricole wspiera Akademię Rozwoju Lidera Społecznego

Pierwszy warsztat nosił tytuł „Ja zawsze – Ty nigdy, czyli jak się dogadać” i był poświęcony komunikacji w sytuacjach konfliktowych. Ekspertki banku podpowiedziały uczestnikom, jak w życiu prywatnym i zawodowym rozpoznawać przyczyny konfliktów i towarzyszące im mechanizmy oraz jak postępować w obliczu sprzecznych interesów. Podczas drugiego warsztatu „Negocjator – gra o wszystko” uczestnicy przyjrzeli się negocjacjom jako zjawisku, które towarzyszy im w codziennym życiu prywatnym i zawodowym. Przeanalizowali podstawowe zasady oraz świadome działania negocjatora, aby usystematyzować i poszerzyć wiedzę z tego obszaru.

- Credit Agricole współpracuje z fundacją Laboratorium Odpowiedzialnego Biznesu już od kilku lat. Warsztaty, które eksperci i ekspertki naszego banku przygotowują dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, mają na celu przede wszystkim rozwijać kompetencje miękkie uczestników. W zamyśle ma się to przyczynić do budowania owocnej współpracy pomiędzy sektorem NGO a biznesem – mówi Przemysław Przybylski, dyrektor Biura Komunikacji Korporacyjnej banku Credit Agricole.

Akademia Rozwoju Lidera Społecznego to projekt skierowany do działaczy społecznych i liderów organizacji pozarządowych, prowadzony przez wrocławską fundację Laboratorium Odpowiedzialnego Biznesu. Istotą projektu są warsztaty z różnych obszarów, takich jak komunikacja, zarządzanie projektami i zasobami ludzkimi. Szkolenia dla przedstawicieli tzw. „trzeciego sektora” prowadzą doświadczeni eksperci – wolontariusze, pracownicy przedsiębiorstw, których siedziby znajdują się we Wrocławiu.