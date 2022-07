Credit Agricole partnerem „Szkoły rodzenia w języku migowym”

„Szkoła rodzenia w języku migowym” to autorski pomysł fundacji FONIS. To pierwsza taka inicjatywa w Polsce. Fundacja cyklicznie wypuszcza nagrania w Polskim Języku Migowym, w których położna, fizjoterapeuta oraz psycholog wyjaśniają treści często niedostępne dla osób z niepełnosprawnością słuchu. Specjaliści poruszają takie zagadnienia jak: pielęgnacja noworodka, chustowanie, trudności emocjonalne w okresie poporodowym czy dolegliwości ciążowe.

- Sam pomysł projektu zrodził się niespełna trzy lata temu za sprawą naszej koleżanki, która, spodziewając się swego pierwszego dziecka, zgłębiała tajemnice bycia mamą. Mówiła wówczas: „Ile nowych, ciekawych, ale i trudnych rzeczy na temat macierzyństwa czytam, słucham, oglądam…”. A zaraz potem przyszła refleksja, czy te wszystkie ważne informacje dostępne są także dla niesłyszących kobiet i mężczyzn, którzy przygotowują się do rodzicielstwa – opisuje Małgorzata Królewicz z Fundacji „Fonis”.

Jak powstaje nagranie?

Pierwszym etapem realizacji są nagrania ze specjalistami. Następnie wykonywana jest transkrypcja słowa mówionego na tekst. Na takim materiale pracują tłumacze Polskiego Języka Migowego. Gdy tłumaczenie jest gotowe, następuje nagranie lektorki, która przekazuje treści w języku migowym. Zwieńczeniem pracy jest połączenie obu torów (miganego i mówionego) w jednym obrazie i opatrzenie go napisami. W ten sposób nagrania dostępne są zarówno dla osób niesłyszących, jak i słabosłyszących. Aktualnie dostępnych jest 11 filmów, docelowo powstanie 30.

Nagrania dostępne są w dwóch wersjach:

- z tłumaczem Polskiego Języka Migowego (https://www.youtube.com/watch?v=quIcLhyJtGg)

- z napisami – dostępne po kontakcie z Fundacją „Fonis” (sms: 690 502 670 lub mail: kontakt@fonis.pl)

Realizacja „Szkoły rodzenia w języku migowym” jest możliwa dzięki finansowemu wsparciu Credit Agricole oraz współpracy z Fundacją Evangelium Vitae, która udostępnia pomieszczenia do nagrań. Swoim patronatem projekt objęło biuro Wrocław bez Barier.

Zaangażowanie Credit Agricole

Credit Agricole już od kilku lat zmienia standardy obsługi, dopasowuje infrastrukturę i poszerza wiedzę pracowników na temat perspektywy osób z problemami słuchu.

- Współdziałamy ze społecznością Głuchych, by wzmacniać ją i przyczyniać się do jej lepszej integracji z osobami słyszącymi (i odwrotnie). Dlatego chętnie wsparliśmy tak wyjątkową akcję, jaką jest „Szkoła rodzenia w języku migowym” – podkreśla Przemysław Przybylski, rzecznik banku.