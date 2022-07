Credit Agricole dołączył do programu Climate Positive

Bank Credit Agricole, dzięki byciu partnerem programu Climate Positive podejmuje strategiczne działania na rzecz ludzi i środowiska i tym samym dołącza do innych firm i instytucji, które promują Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Wybrane inicjatywy na rok 2022 skupiają się wokół celów dotyczących działań na rzecz ochrony klimatu, zrównoważonej energii, zasobów wodnych

i zrównoważonych miast.

W ramach programu Climate Positive organizowanych jest wiele spotkań z ekspertami, konferencji i projektów, które szerzą edukację na temat zmian, łagodzenia i adaptacji do zmian klimatu oraz promują innowacyjne rozwiązania. Stale poszerza się też liczba wydanych przez organizację raportów, do których należą: „Zielone Finanse w Polsce”, „Małe elektrownie wodne w Polsce” czy „Bałtyk dla wszystkich”. Program Climate Positive świetnie wpisuje się w naszą strategię i wspiera naszą ambicję osiągnięcia neutralności klimatycznej z działalności oraz z portfela klientów do 2050 r. Program ten to także doskonała szansa na edukację, współpracę międzysektorową, networking branżowy, wymianę doświadczeń, wypracowanie dobrych praktyk oraz możliwość uczestniczenia w jednych z najciekawszych projektów i publikacji dotyczących zrównoważonego rozwoju – podkreśla Jędrzej Marciniak, wiceprezes Zarządu w Credit Agricole, odpowiedzialny w banku za obszar ESG.

UN Global Compact to największa na świecie inicjatywa, która zrzesza obecnie ponad 16 tysięcy członków biznesowych, w tym akcjonariusza banku, międzynarodową Grupę Crédit Agricole. Inicjatywa ta jest częścią systemu ONZ, która działa w ponad 160 krajach, w tym również

w Polsce. UN Global Compact Network Poland jest biurem krajowym oraz lokalnym punktem kontaktowym i informacyjnym dla polskich członków United Nations Global Compact. Swoją misję realizuje poprzez działania w czterech programach parasolowych: Climate Positive, Business and Human Rights, Anti-corruption Programme oraz Uniting Business for Ukraine, dostarczając wytycznych na skalę globalną, sprawdzonych praktyk, zasobów i wydarzeń networkingowych. Są one pomocne w budowaniu bardziej zrównoważonej środowiskowo i społecznie gospodarki światowej.

Program Climate Positive to przykład praktyki, która realizuje m.in. 13. Cel Zrównoważonego Rozwoju – „Działania w dziedzinie klimatu” i Cel 17. – „Partnerstwa na rzecz celów”.

W tym roku Credit Agricole dołączył również do Programu Partnerstwa Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz został nowym członkiem trzeciej edycji ogólnopolskiego programu Climate Leadership. Wspiera on firmy w działaniach związanych z łagodzeniem i przystosowaniem do zmian klimatu.