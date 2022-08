Mobilna autoryzacja i umawianie spotkań w nowej aplikacji mobilnej Credit Agricole

Credit Agricole udostępnił dla swoich klientów zupełnie nową aplikację „CA24 Mobile – pełna korzyści”, którą regularnie wzbogaca o kolejne narzędzia. Tym razem klienci indywidualni mogą w niej umówić spotkanie w placówce ze swoim doradcą. Klient, który umawia spotkanie, widzi wolne terminy u doradcy i może wybrać taki, który najbardziej mu odpowiada. Dodatkowo ma podgląd przeszłych i zaplanowanych spotkań oraz możliwość ich ewentualnego odwołania w razie potrzeby. Bank dodał również do aplikacji wizytówkę doradcy, który jest przypisany do danego klienta. Dzięki temu ma łatwy i szybki dostęp do numeru telefonu i adresu mailowego swojego doradcy.

Aplikacja „CA24 Mobile – pełna korzyści” pozwala również zautoryzować transakcję, którą klient zleca w placówce bankowej. Klient otrzymuje na swój telefon wiadomość push, zatwierdza transakcję PIN-em i to wystarczy, by autoryzacja zakończyła się pomyślnie. Bank zastępuje w ten sposób zastępuje papierowe potwierdzenia wykonania transakcji realizowanych w placówkach.

- Nowa aplikacja „CA24 Mobile – pełna korzyści” otwiera przed naszymi klientami nowe możliwości. Dlatego tych, którzy jeszcze nie mieli przyjemności z niej korzystać, serdecznie do tego zachęcamy – mówi Przemysław Przybylski, rzecznik prasowy Credit Agricole.