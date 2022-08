Niższa cena kredytu mieszkaniowego w Credit Agricole

Credit Agricole przygotował nową ofertę kredytu mieszkaniowego. Kredyt ,,Prosto do domu” to propozycja skierowana do osób zainteresowanych kupnem mieszkania lub domu. W ramach oferty klienci mają możliwość skorzystania z jednego z dwóch pakietów:

- Pakiet Standard - kredyt dostępny bez żadnych dodatkowych usług,

- Pakiet z usługami dodatkowymi z niższą marżą - warunkiem skorzystania z tej opcji jest posiadanie konta z wpływem wynagrodzenia minimum 2500 zł przez cały okres kredytowania oraz ubezpieczenie na życie w okresie co najmniej 5 lat.

Dla kredytów z LtV do 80% w Pakiecie z usługami dodatkowymi bank obniżył marże do poziomu:

- 1,10% na rok w pierwszym roku trwania umowy

- 1,79% na rok w kolejnych latach.

Oferta z niższym oprocentowaniem jest dostępna zarówno w oprocentowaniu okresowo stałym przez 7 lat, jak i przy oprocentowaniu zmiennym. Warunkiem skorzystania z kredytu z obniżonymi marżami jest złożenie formularza klienta do 9 listopada 2022 roku.