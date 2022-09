Nowe twarze u boku Dawida Podsiadło w kampanii Credit Agricole

Credit Agricole wychodzi do klientów z kampanią w odświeżonej formule i wprowadza nowy element platformy komunikacji. Oprócz Dawida Podsiadło, który już od czterech lat jest ambasadorem marki, oraz doradczyni pani Kasi, która potrafi zaproponować najlepsze rozwiązania dopasowane do potrzeb klienta, bank zaprosił do współpracy kolejnych bohaterów.

- Tą kampanią otwieramy nowy rozdział w komunikacji z klientami. O naszej marce i ofercie produktowej będziemy mówić w wyjątkowy, odświeżony sposób, a w kampaniach telewizyjnych i działaniach w Internecie, obok Dawida Podsiadło i pani Kasi, zabłyśnie wiele gwiazd. Będziemy je kolejno przedstawiać w najbliższych tygodniach – mówi Barbara Pijanowska-Kuras, dyrektor zarządzająca zintegrowaną komunikacją marketingową i korporacyjną Credit Agricole.

Nowa kampania wyróżnia się lekkością i poczuciem humoru. W czterech spotach reklamowych, kierowanych do różnych segmentów klientów, bank będzie promować: nową aplikację „CA24 Mobile - pełną korzyści” i rabaty na zakupy dostępne w Klubie korzyści, konto z premią 555 zł i kartę z ekotworzywa, a także lokatę mobilną na 8 proc. oraz kredyt gotówkowy ze stałą ratą. W każdej wersji spotu pojawi się nowa osoba. Zaproszone do współpracy gwiazdy zostały dobrane tak, by trafić z przekazem do różnych grup klientów i ich potrzeb. W budowaniu przekazu, ważne było również dla banku to, by te osoby były zawsze osadzone w wiarygodnym dla siebie kontekście.

Pierwszy spot z nowej kampanii można już oglądać w telewizji i w Internecie. Razem z Dawidem Podsiadło występuje w nim znany smakosz i podróżnik Robert Makłowicz. Spot przedstawia nową aplikację „CA24 Mobile – pełną korzyści” i Klub korzyści z rabatami na zakupy, które w aplikacji są dopasowane do każdego indywidualnie. Dzięki niemu klienci mogą korzystać ze specjalnych ofert topowych polskich i światowych marek w blisko 10 000 miejsc.

- Mamy ambicję być jedną z najbardziej wyróżniających się i lubianych marek na polskim rynku bankowym. Dlatego zależy nam na wzmocnieniu świadomości marki Credit Agricole i zbudowaniu przekonania, że z nami po prostu warto być – mówi Jędrzej Marciniak, wiceprezes zarządu Credit Agricole ds. marketingu. - Nasze propozycje są odpowiedzią na bardzo silnie sygnalizowane przez klientów kwestie związane z wysoką inflacją. Chcemy dać im poczucie, że przychodzimy z pomocą, oferując rozwiązania i ofertę, które pomogą im uporać się z tym problemem. Jednocześnie odpowiadamy na potrzeby wyższego rzędu, czyli kwestie związane z ekologią.

W samym tylko wrześniu spoty pojawią się w 273 stacjach telewizyjnych. Z kampanią w telewizji będzie skorelowana kampania reklamowa w rozgłośniach radiowych. Spoty radiowe będą emitowane w blisko 230 ogólnopolskich i regionalnych stacjach. Kampania będzie również prowadzona w Internecie i mediach społecznościowych. Towarzyszyć jej będzie szeroki zestaw atrakcyjnych formatów digitalowych. Nową ofertę promują materiały w placówkach bankowych i ekrany na przystankach w kilkudziesięciu miastach w Polsce.

Credit Agricole zaprasza również na stronę internetową: mniejplastiku.pl, na której można dowiedzieć się więcej o ekologicznych działaniach Credit Agricole i przyjaznej środowisku karcie płatniczej. Dodatkowo bank wspólnie z portalem Onet.pl prowadzi serwis specjalny poświęcony problemowi nadmiaru plastikowych odpadów w środowisku: mniejplastiku.onet.pl.

Autorem konceptu kreatywnego jesiennej kampanii Credit Agricole jest agencja JUST, za produkcję spotów odpowiadał Opus Film, a planowanie i zakup mediów jest dziełem Zenith Media. Kreacje do kampanii internetowych przygotowały agencje JUST i Point of View. Za planowanie i zakup mediów w Internecie odpowiedzialna jest agencja Mindshare.