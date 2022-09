Dawid Podsiadło i pashaBiceps promują akcję #mniejplastiku w nowym spocie Credit Agricole

Credit Agricole startuje z drugim spotem reklamowym w jesiennej kampanii w odświeżonej formule. Do duetu Dawid Podsiadło i pani Kasia, dołączają kolejni bohaterowie – tym razem Jarosław pashaBiceps Jarząbkowski – jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich esportowców. W nawiązaniu do bohatera w spocie pojawia się motyw gry komputerowej i grafika pikselowa – pashaBiceps próbuje przejść kolejny level, ale na drodze stoją mu tony plastiku. Credit Agricole przekonuje w ten sposób, że tylko wspólnym zaangażowaniem można walczyć z nadmiarem jednorazowego plastiku w środowisku. Dlatego zachęca do przejścia na stronę #mniejplastiku i wyboru karty płatniczej z ekotworzywa, które rozkłada się szybciej niż zwykły plastik. Bank zaprasza również do dołączenia się do akcji Wiślana Odyseja, czyli wspólnego sprzątania brzegów Wisły oraz akcji Czysta Odra - ODROdzenie.

- Ruszyliśmy z nowym spotem w 3. weekend września, czyli wtedy, kiedy odbywa się międzynarodowa akcja Sprzątania Świata. To dobra okazja, żeby przypomnieć, że tylko wspólnymi siłami jesteśmy w stanie wpłynąć na los środowiska. Chcemy pokazywać naszymi działaniami, że to nie są tylko puste słowa. Dlatego już od kilku lat prowadzimy duże akcje ekologiczne. Jesteśmy również częścią międzynarodowego projektu Plastic Odyssey – mówi Przemysław Przybylski, rzecznik prasowy Credit Agricole.

Wiślana Odyseja to już trzecia akcja z cyklu ekologicznych przedsięwzięć organizowanych w ramach kampanii #mniejplastiku. W 2020 r. odbyła się Bałtycka Odyseja, czyli sprzątanie plaż wzdłuż całego polskiego wybrzeża. Rok później w ramach Górskiej Odysei wolontariusze sprzątali szlaki turystyczne wzdłuż południowej granicy Polski. Wszystkie akcje łączy potrzeba zwracania uwagi na nadmiar plastikowych odpadów w środowisku, a szczególnie w wodzie.

Każdy klient, który do końca 31 grudnia 2022 roku otworzy Konto dla Ciebie, po wykonaniu określonej liczby miesięcznych transakcji telefonem, kartą, zegarkiem lub BLIKIEM może otrzymać od banku nawet do 555 zł premii. Konto otworzyć można w dowolnej placówce banku lub zdalnie, za pośrednictwem nowej aplikacji mobilnej „CA24 Mobile – pełnej korzyści”. Wciąż można także skorzystać ze specjalnej oferty dla graczy. W promocji klienci mogą zdobyć limitowaną koszulkę turniejową z podpisem pashyBicepsa oraz nawet 120 zł do wykorzystania na platformie Steam.

Credit Agricole zaprasza na stronę internetową: www.mniejplastiku.pl, na której można dowiedzieć się więcej o ekologicznych działaniach banku i przyjaznej środowisku karcie płatniczej. Dodatkowo bank wspólnie z portalem Onet.pl prowadzi serwis informacyjny poświęcony problemowi plastiku: mniejplastiku.onet.pl.