Wejdź na Onet i pomóż w walce z nadmiarem plastikowych śmieci

W przeciągu ostatnich 10 lat wyprodukowano więcej plastiku niż przez całe poprzednie stulecie. Wraz ze wzmożoną produkcją rośnie też problem z utylizacją odpadów z tworzyw sztucznych. Zamiast je przetwarzać, po prostu wyrzucamy. Głównie do wody – według danych ONZ, co minutę do mórz i oceanów na całym świecie trafia ponad 20 ton plastikowych śmieci. Nadmiar plastiku jest jedną z głównych przyczyn degradacji środowiska naturalnego na Ziemi. Dotyczy to nie tylko Polski czy Europy. Jest to problem globalny i obejmuje całą naszą planetę.

- Człowiek jest największym zagrożeniem dla środowiska. Antropopresja nieodwracalnie zmieniła nasz świat. Biolodzy twierdzą, że ekspansja rolnictwa i przemysłu jest przyczyną szóstego masowego wymierania gatunków. Wyginęło już około 13 proc. spośród wszystkich dwóch milionów znanych gatunków roślin i zwierząt. Jeśli nic nie zrobimy, to wkrótce wyginie wszystko co żyje, łącznie z nami samymi – mówi w wywiadzie dla Onet ekolog Dominik Dobrowolski.

A więc co każdy z nas może zrobić, by ograniczyć zużycie zbędnego plastiku? Wystarczy zacząć od kilku prostych zasad: kupować tylko to, czego naprawdę potrzebujemy i rezygnować ze zbędnych opakowań. Zamiast jednorazówek lepiej używać przedmiotów wielokrotnego użytku i naprawiać je, gdy się zepsują. Warto też przykładać się do porządnego segregowania śmieci, bo dzięki temu można odzyskiwać i ponownie przetwarzać wiele przydatnych surowców.

- Plastik to nie jest zło. To jest super wynalazek. Podobnie jak dynamit czy energia jądrowa. Ale pytanie: jak tego używamy? Tu leży problem - mówi fotograf Daniel Petryczkiewicz w filmie „Masz wpływ” zrealizowanym przez dom produkcyjny Kuźniar Media, który można obejrzeć na mniejplastiku.onet.pl.

W serwisie Credit Agricole i Onetu można dowiedzieć się więcej o tym, jak zmniejszać ilość wytwarzanych śmieci i walczyć z zanieczyszczeniem wody plastikiem. Można posłuchać podcastów #mniejplastiku i obejrzeć artystyczne zdjęcia plastikowych śmieci Daniela Petryczkiewicza i Dobromiła Noska, a także rozwiązać quiz wiedzy o plastiku.

- Mimo że plastiku używamy na co dzień, to praktycznie nic o nim nie wiemy. Warto zajrzeć na stronę mniejplastiku.onet.pl, by dowiedzieć się więcej – zachęca Przemysław Przybylski, dyrektor Biura Komunikacji Korporacyjnej Credit Agricole.