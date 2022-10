Nowa generacja bankomatów i wpłatomatów od ITCARD w sieci placówek Credit Agricole

Credit Agricole rozpoczął współpracę z ITCARD – właścicielem sieci bankomatów i wpłatomatów Planet Cash. ITCARD zainstaluje oraz będzie obsługiwał wszystkie bankomaty i wpłatomaty w placówkach Credit Agricole. Proces migracji już się rozpoczął. Trwa również wymiana i instalacja recyklerów nowej generacji – urządzeń, które łączą w sobie zarówno funkcję bankomatu, jak i wpłatomatu.

- Wybór doświadczonego i wiarygodnego partnera w outsourcingu i obsłudze sieci bankomatów był dla nas priorytetowy. Zależy nam, aby klienci mieli jak najlepsze doświadczenia w czasie używania urządzeń samoobsługowych w naszych placówkach i chętnie z nich korzystali. Dzięki temu nasi doradcy mają więcej czasu na rozmowę z klientami i szukanie dla nich jak najlepszych rozwiązań – mówi Leszek Grodzicki, Dyrektor Pionu Back Office w banku Credit Agricole.

Klienci Credit Agricole jako pierwsi w Europie będą korzystali z tak zaawansowanych i nowoczesnych urządzeń. Wyróżniają się futurystycznym designem i mają m.in. dwa ekrany. Na jednym z nich wyświetlane są reklamy, informacje marketingowe i aktualne oferty banku. Drugi ekran jest dużym ekranem dotykowym – stanowi wygodny i intuicyjny interfejs dla użytkownika. Urządzenie wykorzystuje innowacyjne rozwiązania dotyczące transportu gotówki, które mają na celu minimalizowanie awarii m.in. specjalny pojemnik na elementy, które mogą spowodować zator banknotów. Zwiększona pojemność kaset na gotówkę sprawi, że urządzenie będzie wymagało mniej przerw serwisowych. Najnowsze na rynku oprogramowanie zadba o bezpieczeństwo i szybkość pracy. Urządzenia posiadają także funkcje, które ułatwią obsługę przez osoby z niepełnosprawnościami.

- Jesteśmy dumni z faktu, iż Credit Agricole dołączy do grona banków, dla których ITCARD świadczy kompleksowe usługi outsourcingowe oraz udostępnia dla klientów banku sieć bankomatów i wpłatomatów Planet Cash. Głównym elementem naszej strategii jest wykorzystanie najnowocześniejszych technologii, po to, by poprawić cykl gotówkowy i gwarantować nieprzerwany dostęp do wypłat i wpłat gotówki przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu – mówi Jarosław Chrzanowski, Prezes Zarządu ITCARD.

Do końca 2022 roku w placówkach Credit Agricole ITCARD zainstaluje 85 urządzeń dwuekranowych oraz 45 jednoekranowych, a docelowo zainsalowanych zostanie 367 recyklerów (bankomato-wpłatomatów z zamkniętym obiegiem gotówki) i 76 bankomatów. Opłaty za korzystanie z urządzeń nie zmieniają się.