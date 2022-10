Wróżbita Maciej bohaterem nowej kampanii Credit Agricole

Znani są już wszyscy nowi bohaterowie wyjątkowej kampanii Credit Agricole w odświeżonej formule. Do Dawida Podsiadło, który jest ambasadorem marki, Roberta Makłowicza, pashyBicepsa i Sanah, dołączył Maciej Skrzątek – wróżbita, tarocista. Reklama podkreśla, że nawet wróżbita Maciej nie wie, jaka będzie inflacja. Odpowiedzią na niepewną przyszłość może być kredyt gotówkowy od Credit Agricole z gwarancją stałej raty kredytu.

- Nasze propozycje są odpowiedzią na bardzo silnie sygnalizowane przez klientów kwestie związane z wysoką inflacją. Chcemy dać im poczucie, że przychodzimy z pomocą, oferując rozwiązania i ofertę, które pomogą im uporać się z tym problemem. Rozumiemy, jak ważne jest poczucie stabilności. Dlatego stale poszukujemy rozwiązań, które przyniosą im, jak najwięcej korzyści – podkreśla Jędrzej Marciniak, wiceprezes zarządu Credit Agricole.

Niezależnie od inflacji i rosnących cen klienci Credit Agricole mają gwarancję, że rata kredytu gotówkowego nie wzrośnie przez cały okres trwania umowy kredytowej. Klienci mogą pożyczyć od 2 tys. do 200 tys. zł, a Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 11,58%. Trwa również promocja „Gotówka z prowizją 0%”. Promocja dotyczy kredytu gotówkowego do 20 tys. zł. Mogą z niej skorzystać klienci, którzy nie mają w Credit Agricole innego produktu kredytowego, ale posiadają w tym banku konto lub otworzą je najpóźniej w dniu podpisania umowy kredytowej.

Aktualnie w telewizji są emitowane cztery spoty reklamowe Credit Agricole kierowane do różnych segmentów klientów. Bank promuje w nich: nową aplikację „CA24 Mobile – pełną korzyści” i rabaty na zakupy dostępne w Klubie korzyści, konto z premią 555 zł i kartę z ekotworzywa, a także lokatę mobilną na 8 proc. oraz kredyt gotówkowy ze stałą ratą. W każdym spocie w duecie z Dawidem Podsiadło występuję inna gwiazda. Zaproszone do współpracy osoby zostały dobrane tak, by trafić z przekazem do różnych grup klientów i ich potrzeb.