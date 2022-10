Wiślana Odyseja dobiegła końca. Ale walka o czystość środowiska będzie trwała nadal

Ostatni, dziesiąty etap Wiślanej Odysei prowadził z Tczewa do Gdańska, z przystankiem na finałową akcję sprzątania plaży w Mikoszewie, tuż obok ujścia Wisły do Bałtyku.

- Czujemy w nogach ten długi marsz, ale czujemy także satysfakcję, że tak wiele udało się zrobić – mówi Przemysław Przybylski, rzecznik banku Credit Agricole, jeden z inicjatorów akcji. – Przemierzyliśmy ponad tysiąc kilometrów, spotkaliśmy się z setkami ludzi i zebraliśmy tysiące worków śmieci. Ale najważniejsze, że mieliśmy mnóstwo okazji, by rozmawiać o problemie nadmiaru plastikowych odpadów w środowisku. To jest problem, który dotyczy nas wszystkich i wszyscy musimy się z nim mierzyć.

Ekolog i podróżnik Dominik Dobrowolski podkreśla, że w Polsce także mamy ogromny problem z gospodarką odpadową. Zaledwie około 30 proc. śmieci jest przetwarzanych i ponownie wykorzystywanych. Reszta ląduje bezużytecznie na wysypiskach, w lasach, w rzekach lub w morzu.

- Kiedy maszeruje się brzegiem rzeki doskonale widać, że to nie jest tylko biurowa statystyka. To rzeczywistość. Na każdym kroku można napotkać porzucone szkło, puszki, tworzywa, opony, elektroodpady, odpady samochodowe czy budowlane. Musimy to zmienić! Jest nam potrzebny system kaucyjny obejmujący również plastikowe opakowania inne niż butelki, potrzebujemy rozszerzonej odpowiedzialności producentów opakowań wprowadzanych na rynek oraz świadomych i odpowiedzialnych konsumentów, którzy rozumieją czym jest recykling i dlaczego należy segregować odpady – apeluje ekolog.

Akcja Wiślana Odyseja jest częścią kampanii edukacyjnej #mniejplastiku, realizowanej wspólnie przez ekologa Dominika Dobrowolskiego, bank Credit Agricole oraz spółkę leasingową EFL. Kampania zachęca pracowników i klientów firm do aktywnego działania na rzecz czystości środowiska oraz ograniczenia ilości plastikowych odpadów.

W ciągu trzech lat prowadzenia kampanii, zrealizowanych zostało kilkanaście ogólnopolskich i lokalnych wydarzeń ekologicznych. Wśród nich Bałtycka Odyseja (2020), Górska Odyseja (2021), Wiślana Odyseja (2022), Akcja Czysta Odra oraz „ODROdzenie” (2022). W 2021 r. #mniejplastiku nagrodzona została tytułem „Eko-inspiracji roku”. Natomiast Dominik Dobrowolski, między innymi za realizację ekologicznych odysei, uhonorowany został tytułem Społecznika Roku przez tygodnik Newsweek Polska.

- Łącznie przez te trzy lata pokonaliśmy 2 467 km: pieszo, rowerem, kajakiem, na rolkach. Posprzątaliśmy plaże od Świnoujścia do Piasków na Mierzei Wiślanej, góry od Bieszczadów po Sudety i Wisłę od źródeł na Baraniej Góra do Mikoszewa. Odbyliśmy 358 spotkań z mieszkańcami, samorządowcami i dziennikarzami. W naszych akcjach i spotkaniach wzięło udział ponad 30 tys. wolontariuszy. Razem zebraliśmy ponad 16,5 tys. worków śmieci (ok. 160 ton). I to nie jest nasze ostatnie słowo, bo kampania #mniejplastiku będzie trwała nadal – podsumowuje Dominik Dobrowolski.

W przyszłym roku ekolog i bank planują organizację kolejnej edycji Akcji Czysta Odra, a także po raz pierwszy Akcję Czysta Wisła. Szczegółowe informacje podane zostaną na stronie mniejplastiku.pl

Warto także wspomnieć, że kampania #mniejplastiku jest polskim nawiązaniem do międzynarodowej inicjatywy „Plastic Odyssey” (Plastikowa Odyseja), która rozpoczęła się w październiku w Marsylii i potrwa do 2025 r. Obejrzyj film na ten temat: https://www.youtube.com/watch?v=SSNYD3fC8Fk