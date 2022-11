Rok filmów za darmo w Cinema City w specjalnej ofercie Credit Agricole

- Odpowiadamy na potrzeby kinomaniaków, którzy dzięki naszej ofercie będą mogli bez ograniczeń korzystać z szerokiej oferty filmowej. Dzięki współpracy z Cinema City, specjalnie na tę okazję przygotowaliśmy wyjątkowe wizerunki kart płatniczych, które bez dodatkowej opłaty będziemy wydawać uczestnikom promocji. Planujemy też eventy w kinach, podczas których umożliwimy klientom otwarcie konta i skorzystanie z promocji – mówi Aldona Pojda-Niedźwiedź, manager zespołu partnerstw strategicznych.

Cinema City Unlimited to pierwszy w Polsce program abonamentowy oferujący możliwość oglądania filmów bez limitu, na dużym ekranie w kinach Cinema City. Posiadacze karty mają do dyspozycji ponad 200 premier każdego roku. Mogą również korzystać z 10 proc. rabatu na zakupy w barach i kawiarniach Cinema City, a także uczestniczyć w pokazach przedpremierowych organizowanych tylko dla klubowiczów, na kilka dni przed oficjalną premierą.

- Jesteśmy przekonani, że wykorzystanie przez Credit Agricole nośników reklamowych dostępnych w kinach Cinema City wpłynie na zwiększenie świadomości oferty wśród miłośników kina – mówi Bianka Pawlewska, Vice President of Cinema Advertising z New Age Media, firmy odpowiedzialnej za projekt i przygotowanie kampanii na zlecenie Credit Agricole w kinach Cinema City.

Żeby skorzystać z oferty należy otworzyć konto w jednym z dwóch pakietów: Konto dla Ciebie lub Konto dla Ciebie VIP, z kartą VISA Cinema i być zarejestrowanym uczestnikiem programu Cinema City Unlimited. Następnie wystarczy płacić kartą VISA Cinema City za subskrypcję Cinema City Unlimited w ramach Miesięcznego Planu Płatności oraz wykonać tą kartą minimum 10 transakcji w miesiącu za zakupy w internecie, mobilnie lub BLIKIEM. Każdego miesiąca można otrzymać zwrot za subskrypcję nawet do 50 zł i to aż przez 12 miesięcy – łącznie 600 zł. Promocja skierowana jest do osób, które nie były posiadaczami lub współposiadaczami konta w Credit Agricole po 31 grudnia 2020 r. Promocja trwa do 28 lutego 2023 r.